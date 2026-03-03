Senar Minas amplia resultados e inovação no campo

FAEMG SENAR – Divulgação

O Sistema Faemg Senar consolidou, em 2025, um ciclo de crescimento marcado por resultados expressivos na qualificação profissional, assistência técnica e inovação tecnológica voltadas ao produtor rural mineiro. Os números demonstram avanço consistente das ações e impacto direto na produtividade e na geração de renda no campo.

Os programas de Formação Profissional Rural e Promoção Social mantiveram altos índices de execução ao longo do período, superando 90% de desempenho e ampliando o acesso de produtores e trabalhadores rurais à capacitação e ao desenvolvimento social.

Na educação formal, o Senar Minas fortaleceu a formação técnica por meio da Rede e-Tec, que ofertou sete cursos ligados ao agronegócio, com 22 turmas distribuídas em 26 polos e 484 alunos matriculados. Já o Centro de Excelência em Cafeicultura reuniu 170 participantes em cursos presenciais, reforçando a especialização em uma das principais cadeias produtivas do estado.

Os resultados mais expressivos aparecem na Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O programa atendeu 7.810 produtores rurais em dez cadeias produtivas e superou a meta anual, alcançando 102,47% do planejado. Na olericultura, produtores assistidos registraram aumento significativo da produção e crescimento do lucro, evidenciando o impacto direto da orientação técnica na rentabilidade das propriedades.

As ações sociais também ampliaram o alcance em Minas Gerais, com atendimento em 31 municípios e mais de 11,5 mil pessoas beneficiadas em iniciativas de saúde e cidadania realizadas em parceria com o Hospital de Amor.

Inovação em destaque

O Sistema Faemg Senar passou a disponibilizar óculos de realidade virtual nos escritórios regionais, modernizando o ensino rural e proporcionando experiências imersivas durante cursos e eventos. A tecnologia também foi apresentada ao público em um tour virtual durante a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador.

O reconhecimento nacional veio com o Prêmio ATeG 2025, no qual Minas Gerais conquistou três categorias: Supervisor Destaque, com Ramon Stéfano Souza Silva; Técnico de Campo Destaque, com Ariel Schumaker de Oliveira; e Produtor Destaque, com Iris Ferreira Santana, da Fazenda Lagoa Escura, em Rio Pardo de Minas, referência nacional na cadeia da bovinocultura de leite.

Com foco na capacitação do homem e da mulher do campo, o Sistema Faemg Senar segue fortalecendo a agricultura e a pecuária mineiras ao unir conhecimento técnico, inovação e gestão eficiente, promovendo aumento da produtividade e desenvolvimento sustentável no meio rural.