Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

Montadora investirá R$ 1 bilhão em Minas

O Grupo Iveco projeta investir R$ 1 bilhão em Minas Gerais até 2028. A maior parte dos recursos será destinada ao complexo industrial da empresa em Sete Lagoas, na região Central do Estado. Parte dos investimentos também será direcionada ao centro logístico da companhia em Pouso Alegre. O anúncio do protocolo de investimentos foi realizado na quarta-feira, (11), durante encontro na fábrica da companhia, que contou com a presença de representantes da prefeitura municipal e do governo de Minas Gerais, incluindo o governador Romeu Zema (Diário do Comércio).

Empresa inaugura fábrica em Patos

A Gazin Colchões inaugurou, na manhã desta quarta-feira (11), a 12ª fábrica do grupo. A unidade foi construída na Rodovia PMS-010, em Patos de Minas. Durante o evento, o presidente e CEO do Grupo Gazin, Gilmar Alves de Oliveira, destacou o alto nível de automatização da nova planta industrial. Segundo ele, a estrutura é considerada a fábrica de colchões mais moderna da América Latina. Gilmar também ressaltou a trajetória do Grupo, que possui 60 anos de história e mais de 400 filiais no varejo espalhadas por diversas regiões do Brasil. O faturamento do setor atacadista ultrapassa R$ 2 bilhões. (Patos Notícias)

Governo vai escolher gestor de hospital

O Governo de Minas Gerais realiza, no próximo dia 30 de março, a sessão pública que irá selecionar a entidade filantrópica responsável pela gestão do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete. O processo ocorrerá de forma presencial em Belo Horizonte e representa uma etapa importante para a implantação da unidade de saúde, considerada estratégica para a região Centro-Sul do estado. Com obras em andamento e recursos já assegurados, o hospital avança agora para a fase de concessão da gestão. A proposta é fortalecer a rede hospitalar regional e ampliar o acesso da população a serviços de média e alta complexidade. (Correio da Cidade)

Vereador e familiares denunciados em Muriaé

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, ofereceu denúncia contra cinco pessoas – sendo um vereador de Muriaé e quatro parentes dele – pela prática de falsidade ideológica e fraudes em procedimentos licitatórios da Prefeitura de Muriaé. De acordo com as investigações, os denunciados atuaram em conjunto para constituir, de forma fraudulenta, uma empresa da área de construção civil, utilizada posteriormente para participar e vencer quatro licitações municipais. (Gazeta de Muriaé)

Arcos terá Festival de Gastronomia

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Arcos publicou a regulamentação do V Festival de Gastronomia “Delícias da Roça” – Edição 2026, com o tema “Arcos de Coração – Sabores que aquecem”. Dentre as considerações para o investimento no Festival estão a valorização da cultura gastronômica regional e das tradições do meio rural; a promoção do turismo, da economia criativa e do fortalecimento do comércio local; o incentivo à produção artesanal e outros. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de abril e 01, 02 e 03 de maio de 2026, na praça Floriano Peixoto. (Correio do Centro Oeste)

Crea realiza fiscalizações em Ipatinga

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) realizou, em 2025, um total de 73.864 ações de fiscalização nos 853 municípios do estado. Em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, foram realizadas cerca de 2.000 ações ao longo do ano, que resultaram na identificação de 306 irregularidades. As ações de fiscalização em Minas Gerais cresceram 8% em relação ao ano anterior. Já o número de irregularidades registradas apresentou queda de 21%, totalizando 12.940 ocorrências. Desse total, 74,5% estão relacionadas à atuação de pessoas não habilitadas em atividades que exigem formação técnica, além de empresas que executavam serviços sem registro no Conselho. (Portal Silmara de Freitas)