O amarelo da bandeira nem sempre é ouro

Mulher, negra, mãe solo. Três palavras que parecem simples, mas que dentro da obra de Carolina Maria de Jesus ganham um peso quase insuportável. Nascida em 1914, em Minas Gerais, Carolina atravessou a vida carregando sobre os ombros o peso do julgamento social e, no estômago, algo ainda mais concreto: a fome.

Ao mudar-se para a favela do Canindé, em São Paulo, passou a viver aquilo que mais tarde registraria com brutal honestidade em seu diário. Catadora de papel, lavadeira, mãe de três filhos, Carolina escrevia como quem respira sem filtros, sem enfeites e, principalmente, sem qualquer tentativa de suavizar a realidade. Foi dessa rotina que nasceu Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, publicado em 1960. O livro vendeu milhares de cópias logo na primeira semana, revelando ao país uma voz que vinha justamente do lugar que a sociedade insistia em esconder: a favela.

Carolina escrevia com um forte tom coloquial, o que para muitos poderia parecer um defeito literário. No entanto, é justamente essa característica que dá autenticidade à obra. Não há pretensão estética excessiva nem distanciamento intelectual. Há apenas uma mulher narrando a própria vida. E talvez seja justamente por isso que o livro incomoda tanto. Carolina descreve o cotidiano da pobreza sem qualquer tipo de eufemismo. Fome, violência, alcoolismo, abandono, precariedade. Tudo aparece de forma crua, direta, quase dolorosa. Em um dos momentos mais marcantes da obra, a autora afirma que a fome tem cor: amarela.

Essa imagem simples carrega uma força simbólica enorme. O amarelo que muitas vezes aparece associado à riqueza ou à alegria ganha outro significado na narrativa de Carolina. Para ela, a cor da fome não tem brilho algum. É a cor do vazio. Ao longo das páginas, percebemos que o diário de Carolina não é apenas o relato de uma mulher específica. Ele se torna também o retrato de uma comunidade inteira. A autora observa os vizinhos, descreve conflitos, registra humilhações e revela um cotidiano marcado pela marginalização social.

A favela aparece, assim, como aquilo que o próprio título sugere: um quarto de despejo. Um lugar onde a sociedade guarda aquilo que não quer ver. Mas ainda assim, Carolina não se apresenta como vítima. Há em seus relatos uma forte consciência de si mesma. Ela cria os três filhos sozinha, recusa relações abusivas e demonstra uma independência rara para uma mulher pobre da década de 1950. Em muitos momentos, sua postura antecipa reflexões que mais tarde seriam associadas ao movimento feminista.

Carolina decide sobre o próprio corpo, sobre sua vida e sobre seus filhos, mesmo diante de uma sociedade profundamente machista. É justamente essa postura que transforma sua história em algo maior que uma simples autobiografia. Se fosse preciso resumir a leitura de Quarto de Despejo em uma sensação, talvez a melhor imagem fosse a de um tapa na cara. A obra desmonta a confortável ilusão de que conhecemos a pobreza apenas porque ouvimos falar dela. Carolina nos obriga a olhar de perto. E quando olhamos de perto, percebemos algo incômodo: o Brasil descrito por Carolina Maria de Jesus não pertence apenas ao passado. Em muitos aspectos, ele continua aqui.

Talvez por isso seu livro permaneça tão atual. Porque enquanto existirem novos “quartos de despejo” espalhados pelas cidades brasileiras, a voz de Carolina continuará ecoando como um lembrete incômodo de que certas realidades não desaparecem apenas porque escolhemos não vê-las.