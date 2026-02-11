Hospital Regional de Divinópolis entregue

Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG

Hospital Regional de Divinópolis entregue

Após mais de 15 anos, as obras do Hospital Regional de Divinópolis foram concluídas pelo Governo de Minas. A cerimônia de conclusão foi realizada nesta terça-feira (10), com a presença do governador Romeu Zema, o vice Mateus Simões, o prefeito Gleidson Azevedo, além de outras autoridades estaduais, regionais e municipais. Com o fim das obras, a unidade passará a ser da Universidade Federal de São João Del Rei e administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. De acordo com o Ministério da Saúde a inauguração pode ocorrer ainda em 2026. (Portal MPA)

Gasmig reajusta tarifas em Minas

Gás sobe até 5,8%. As novas tarifas da Gasmig já estão valendo desde o dia primeiro, com reajustes para vários segmentos. O gás natural veicular subiu pouco mais de cinco por cento. Para a indústria, a alta foi de quase seis por cento. Já o setor residencial teve aumento de três vírgula seis por cento. Segundo a concessionária, os reajustes consideram a variação do índice internacional Henry Hub, o IPCA e a atualização anual das margens de distribuição. (Balcão News)

Justiça suspende atividade de mina

A Justiça de Minas Gerais, por meio da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, de Belo Horizonte, decidiu suspender imediatamente todas as atividades da empresa Vale no Complexo Mina de Fábrica, em Ouro Preto. A determinação foi tomada após o colapso de uma estrutura, no mês passado, liberar cerca de 262 mil metros cúbicos de água e sedimentos em unidades operacionais da CSN, propriedades e importantes cursos d’água da região. (O Liberal)

Saúde de Manhuaçu ganha equipamento

Vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal acompanharam, nesta terça-feira (10), a instalação do novo aparelho de hemodinâmica no Hospital César Leite. O equipamento está sendo calibrado para o início dos testes antes de iniciar o atendimento aos pacientes. A instalação do novo aparelho representa um avanço importante para a saúde na região. Com a nova estrutura, será possível realizar procedimentos cardíacos e vasculares com mais segurança, evitando o deslocamento de pacientes para outras cidades e reduzindo custos para o município. (Diário de Manhuaçu)

Trecho da rodovia foi interditado

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) informa que o tráfego de veículos na rodovia LMG-678, no km 41,2, no Vale do Jequitinhonha, está totalmente interditado. A rodovia conecta os municípios de Araçuaí e Novo Cruzeiro. A interrupção ocorreu na madrugada de sexta-feira (6/2), após o rompimento de um bueiro, provocado pelo elevado volume de chuvas registrado nos últimos dias. O ponto afetado fica próximo às comunidades de Engenheiro Schnoor e Capão. (Diário Tribuna)

JF reforma programa de saúde

A Prefeitura de Juiz de Fora apresentou, nesta terça-feira (10/02), uma proposta definitiva para reestruturar o programa Saúde Servidor (PAS). O plano, detalhado em reunião com vereadores, busca sanar um déficit mensal de R$ 1 milhão e regularizar a situação jurídica do programa junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As medidas são fruto de nove meses de negociações entre o Executivo e o Fórum Sindical. (RCW TV)

Veículos abandonados são recolhidos

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, tem intensificado as ações de identificação, notificação e remoção de veículos abandonados em vias públicas do município. A iniciativa segue o que determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Lei Municipal nº 6.496/2013, e tem como objetivo garantir mais segurança e qualidade de vida à população. Durante rondas diárias, as equipes do Serviço de Trânsito e Transporte (Settrans) identificam veículos em situação de abandono. (Jornal Interação)

