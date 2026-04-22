Feira da Estação realiza edição especial de Dia das Mães no SESI Museu de Artes e Ofícios

Fotos: Mariana Theodorica | Daniel Mansur

Evento reúne cerca de 94 expositores, programação cultural e experiências autorais em Belo Horizonte

A Feira da Estação chega à sua segunda edição com uma programação especial dedicada ao Dia das Mães, entre os dias 24 e 26 de abril, no SESI Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Com entrada gratuita, o evento acontece na sexta e no sábado, das 10h às 19h, e no domingo, das 10h às 17h, consolidando-se como um dos encontros mais relevantes da cena criativa e autoral da capital mineira.

Em parceria e com curadoria de Mary Arantes, a feira, que é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG, ocupará os espaços do prédio principal do museu e reunirá cerca de 94 expositores, entre artistas e designers que trabalham com cerâmica, bordado, obras têxteis, marcenaria, tapeçaria, moda e diversas outras técnicas artesanais. Mais do que uma mostra de produtos, a proposta é criar um ambiente de troca e conexão entre arte, memória, identidade e patrimônio, valorizando saberes manuais e ofícios tradicionais que seguem vivos na cultura brasileira.

A programação vai além da exposição e comercialização de peças autorais. O público poderá participar de oficinas gratuitas para crianças e adultos, acompanhar bate-papos com artistas com intérprete em libras, além de aproveitar uma área gastronômica e atrações musicais. A iniciativa reforça o caráter plural e acessível da feira, ao mesmo tempo em que dialoga com um público interessado em experiências culturais qualificadas.

A curadoria de Mary Arantes imprime à feira um olhar sensível e apurado sobre a produção artesanal. Nascida no Vale do Jequitinhonha, região reconhecida pela riqueza cultural e artesanal, Mary é criadora da marca Mary Design e do evento Quermesse da Mary. Sua trajetória é marcada pela valorização da arte popular brasileira e pela conexão entre tradição e contemporaneidade. Nesta edição, a proposta é expandir fronteiras e apresentar a potência do feito à mão em Minas Gerais e além, em um espaço que preserva e resguarda esses saberes. Programação

A feira reúne uma seleção de artistas e criadores que apresentam trabalhos autorais em diferentes linguagens, técnicas e suportes:

Marina RB | Artes Plásticas – Com a proposta “Plano”, a artista investiga relações entre arquitetura, filosofia e construção de futuros possíveis. A partir de reflexões sobre memória, vivência e coletividade, o trabalho propõe pensar o presente como base para a criação de novos mundos, explorando a interseção entre o subjetivo e o coletivo.Marina

Com a proposta “Plano”, a artista investiga relações entre arquitetura, filosofia e construção de futuros possíveis. A partir de reflexões sobre memória, vivência e coletividade, o trabalho propõe pensar o presente como base para a criação de novos mundos, explorando a interseção entre o subjetivo e o coletivo.Marina Amália | Arte Têxtil – Apresenta tapeçarias artesanais desenvolvidas com técnica de tufting em tela cristal. As peças exploram formas orgânicas, transparência e interação com o ambiente, criando diferentes percepções conforme a luz e o olhar do público.

Apresenta tapeçarias artesanais desenvolvidas com técnica de tufting em tela cristal. As peças exploram formas orgânicas, transparência e interação com o ambiente, criando diferentes percepções conforme a luz e o olhar do público. Rodrigo Borges | Artes Plásticas – Instalações feitas com fitas adesivas coloridas que constroem tramas, bandeiras e superfícies em diálogo com o espaço. As obras exploram a relação entre geometria, movimento e arquitetura, criando experiências visuais imersivas e mutáveis.

– Instalações feitas com fitas adesivas coloridas que constroem tramas, bandeiras e superfícies em diálogo com o espaço. As obras exploram a relação entre geometria, movimento e arquitetura, criando experiências visuais imersivas e mutáveis. Bruno Amarante | Esculturas em Cerâmica – Na série “Paisagens do Ferro”, o artista reflete sobre as transformações do território mineiro a partir da mineração. A obra articula memória, paisagem e história, trazendo referências à exploração mineral e seus impactos culturais e sociais ao longo do tempo.

Na série “Paisagens do Ferro”, o artista reflete sobre as transformações do território mineiro a partir da mineração. A obra articula memória, paisagem e história, trazendo referências à exploração mineral e seus impactos culturais e sociais ao longo do tempo. Cris Marzagão| Estúdio Trama – À frente do Estúdio Trama, apresenta mobiliários e objetos autorais que unem arte e manualidade. Peças únicas, feitas à mão, que valorizam afeto, funcionalidade e identidade nos espaços.

À frente do Estúdio Trama, apresenta mobiliários e objetos autorais que unem arte e manualidade. Peças únicas, feitas à mão, que valorizam afeto, funcionalidade e identidade nos espaços. Juliana Ramos | Arte Floral – A artista apresenta obras inspiradas na força feminina e na experiência da maternidade. A partir de uma paleta de tons intensos, suas criações evocam a transformação, origem e o florescimento constante das mulheres.

A artista apresenta obras inspiradas na força feminina e na experiência da maternidade. A partir de uma paleta de tons intensos, suas criações evocam a transformação, origem e o florescimento constante das mulheres. Luiz Cláudio Apto03/ Exposição Moda – Com peças da coleção “Grão” (SPFW inverno 2025), o artista propõe uma reflexão sobre memória, trabalho e formação social do Brasil. A partir do ciclo do café, a obra tensiona narrativas históricas e questiona os símbolos de riqueza e progresso.

Outras atrações Encontrinho, roda de conversa, ( espaçamento) oficinas de Flores de Crepom, de Restauração de Forma de Queijo, de Mini Carro de Boi e de Escrita Têxtil.

SERVIÇO

Feira da Estação – 2ª edição especial Dia das Mães

Data: 24, 25 e 26 de abril Horário: sexta e sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 17h

Local: SESI Museu de Artes e Ofícios – Praça Rui Barbosa, 600, Centro, Belo Horizonte

Acessibilidade: bate-papos com intérprete em libras

Entrada gratuita e as vagas são limitadas.

Projeto viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG.

Denise Lucas

Imprensa FIEMG