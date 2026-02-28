Deputados buscam novos partidos

Deputados buscam novos partidos

A semana promete ser intensa nos bastidores da Assembleia Legislativa, por conta dos acontecimentos internos, inclusive a definição oficial pelo nome do presidente da Casa, Tadeu Leite, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. Pela legislação eleitoral vigente, o prazo de filiação partidária para quem almeja ser candidato circunda entre 3 de março a 2 de abril deste ano. Os interessados no assunto já estão em efervescência à procura da melhor oportunidade para se juntar a um futuro projeto político eleitoral e pelo menos 10 deputados buscam novas legendas. (Edição do Brasil)

Uberlândia tem complexo cloroquímico

Uberlândia, vive um momento histórico no setor industrial com o início das operações do primeiro complexo cloroquímico instalado fora da região litorânea do Brasil. Com investimento de R$ 209 milhões, a unidade da empresa Chlorum Solutions começa a produzir insumos químicos básicos, como ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica, ampliando a disponibilidade desses produtos no interior do país. A planta, localizada no Distrito Industrial de Uberlândia, tem capacidade estimada de produzir 45 toneladas por dia desses insumos. (Regionalzão)

Santa Casa de Passos entre as 20 do país

A revista norte-americana Newsweek, em parceria com a plataforma global de dados Statista, divulgou nesta semana a edição 2026 do ranking World’s Best Hospitals. O levantamento, que avalia as melhores instituições de saúde em 30 países, informa que a Santa Casa de Misericórdia de Passos conquistou a 19ª posição no ranking nacional. A classificação coloca a Santa Casa de Passos em um seleto grupo dominado por gigantes da capital paulista, como o Hospital Israelita Albert Einstein e o Sírio-Libanês. No cenário mineiro, a instituição de Passos mantém-se como uma das principais referências. (Observo)

Patrocínio inaugura fábrica

A indústria goiana de alimentos Cicopal inaugurou na quinta-feira (26), uma fábrica em Patrocínio/MG, no Alto Paranaíba. A nova operação contou com mais de R$ 180 milhões de investimentos e marca o início da atuação da companhia em Minas Gerais e expansão na região Sudeste do Brasil. A unidade fabril está instalada em um terreno de 430 mil metros quadrados, sendo 30 mil m² de área construída. Ela terá capacidade de produzir anualmente aproximadamente 27 mil toneladas de produtos distribuídos nas linhas de salgadinhos de milho, batatas chips e palha. A fábrica também produzirá a nova linha de tortilhas, prevista para o final do primeiro semestre deste ano. (Jornal de Patrocínio)

Povoado recebe benefícios

O povoado de Santa Mônica, pertencente ao município de Serra dos Aimorés e localizado na divisa do perímetro urbano de Lajedão, tem recebido investimentos e assistência contínua da administração municipal, segundo relatos da própria comunidade. De acordo com moradores, a Prefeitura de Serra dos Aimorés vem garantindo a oferta de serviços públicos essenciais em áreas como saúde, educação e assistência social, assegurando atendimento regular aos moradores do povoado. (Jornal Em Tempo)

Pouso Alegre faz Agro Vision Show

A Agro Vision Show, 1ª feira agropecuária de Pouso Alegre e região está chegando. O evento vai reunir mais de 90 expositores de sete estados, entre 18 e 20 de março, no Summit Hall, em Pouso Alegre.O agro fomenta grande parte da economia regional com impacto estadual e nacional. O Sul de Minas tem produtos que se destacam entre as maiores produções do país, como o morango, batata salsa e horticultura. O café da região tem alta qualidade e variedades que conquistam o mercado brasileiro e para exportação. (Terra do Mandu)

