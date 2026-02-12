Cooperativa mineira entre as 300 do mundo

Foto: Divulgação

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cooperativa mineira entre as 300 do mundo

A Cooxupé está entre as 300 maiores cooperativas do mundo, de acordo com a World Cooperative Monitor (WCM) 2025. O estudo, produzido pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) em parceria com o Instituto Europeu de Pesquisa sobre Empresas Cooperativas e Sociais (Euricse), analisa o desempenho econômico e o impacto social das maiores cooperativas do mundo. A edição de 2025 do ranking tem caráter especial por coincidir com o Ano Internacional das Cooperativas, instituído pela Organização das Nações Unidas (Jornal da Região).

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/cooxupe-esta-entre-as-300-maiores-cooperativas-do-mundo

Sob ataques, prefeito deixa sessão

Abertura do ano legislativo da Câmara de Timóteo vira sessão de ataques ao prefeito. A sessão de abertura do ano legislativo na Câmara de Vereadores de Timóteo, terça-feira (11), não foi o que se esperava de uma cerimônia solene e respeitosa entre os poderes. Aproveitando a presença do chefe do executivo, prefeito Vitor Prado, vereadores de oposição partiram ao ataque com queixas, choradeira e denúncias mal fundamentadas. Surpreso com a sessão de horrores o prefeito deixou o plenário e retornou ao gabinete. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/61461/abertura-do-ano-legislativo-da-camara-de-timoteo-vira-sessao-de-ataques-ao-prefeito

Carnaval de oportunidades no Vale do Aço

O Carnaval de 2026 promete movimentar a economia de Minas Gerais, com expectativa de 13,2 milhões de foliões e impacto econômico de R$ 5,75 bilhões, segundo estimativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Mesmo sem uma tradição carnavalesca consolidada ou programação oficial de grande porte, no Vale do Aço, os dias de festa representam uma oportunidade estratégica para os pequenos negócios. Nas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo, quase 65 mil pequenos negócios, dos quais 37.975 são microempreendedores individuais (MEI), podem ser impactados pelo Carnaval. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/mais-de-60-mil-pequenos-negocios-vao-aquecer-a-economia-durante-o-carnaval-no-vale-do-aco/

Parceria aposta em formação de adolescentes

Um novo esforço para ampliar caminhos de formação e empregabilidade para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade acaba de ser anunciado em Brasília. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Instituto Localiza firmaram uma parceria de 12 meses para fortalecer o programa 1 Milhão de Oportunidades (1MiO), iniciativa voltada à inclusão produtiva da juventude brasileira. A cooperação, iniciada em fevereiro de 2026, tem como objetivo expandir o acesso de meninas e meninos a oportunidades de capacitação profissional e trabalho decente em diferentes regiões do País. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/lado-bom/parceria-aposta-em-formacao-profissional-e-inclusao-produtiva-de-adolescentes-em-vulnerabilidade/

Criação de cursos de medicina revogada

O Governo Federal revogou o edital que previa a abertura de novos cursos de Medicina em instituições privadas no País. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (10) e suspende, por enquanto, a possibilidade de autorização de novas graduações pelo programa que vinha sendo aguardado por cidades como Patrocínio e Monte Carmelo. O chamamento público, lançado em 2023 e adiado várias vezes, previa a criação de até 5,9 mil vagas. A revogação ocorreu após a divulgação dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que apontou problemas de qualidade em parte dos cursos existentes no País. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/governo-federal-revoga-edital-de-criacao-de-novos-cursos-de-medicina-e-sonho-de-patrocinio-e-interrompido

Governo confirma conclusão de hospital

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vistoriou na manhã desta quarta-feira (11) as obras do Hospital Regional de Governador Valadares, que estão com cerca de 34% de execução e têm previsão de conclusão até o fim deste ano. A expectativa do governo estadual é que a unidade entre em funcionamento entre dois e três meses após a entrega da reforma, ampliando a oferta de atendimentos de média e alta complexidade na macrorregião Leste. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/zema-vistoria-obras-e-reafirma-entrega-do-hospital-regional-de-valadares-ate-o-fim-deste-ano/