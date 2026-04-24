Contratações desaceleram em Minas

Foto: Gil Leonardi / Impresa MG

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Contratações desaceleram em Minas

Os efeitos da desaceleração na economia já começam a aparecer com força na base do mercado de trabalho das micro e pequenas empresas (MPEs) de Minas Gerais. Em fevereiro, o setor, responsável pela maior parte dos empregos no País, registrou saldo de 12.705 postos formais no Estado, 61% menos que no mesmo período anterior, quando atingiu 32.825 postos. Os dados são do Painel de Inteligência do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A movimentação no período somou 137.992 contratações contra 125.287 dispensas. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/mercado-trabalho-mpes-minas-gerais/

Felinju projeta crescimento de até 30%

O município de Juruaia, conhecido nacionalmente como a “Capital da Lingerie”, abriu as portas de seu Centro de Eventos nesta quinta-feira (23) para a 29ª edição da Felinju. O evento, que se estende até sábado (25), consolida-se como a maior vitrine de moda íntima, praia, fitness e sleepwear do Brasil, atraindo compradores e empresários de diversos estados em busca das principais tendências do setor. Com cerca de 70 marcas expositoras, a feira deste ano foca na inovação tecnológica e na conexão emocional com o consumidor, reforçando o papel de Juruaia como lançadora de tendências. (Muzambinho.com)

https://muzambinho.com.br/2026/04/24/felinju-2026-juruaia-reafirma-forca-do-polo-de-moda-intima-em-sua-29a-edicao/

Feira Literária transforma Poços

Poços de Caldas passa a ser um dos principais polos culturais do país com a realização do Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas e Feira do Livro do Sul de Minas. O festival acontece no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel) e em espaços parceiros, com início neste sábado (25) e programação até 3 de maio. Com o tema “Cartas e Diários”, o festival convida o público a explorar a escrita íntima como ferramenta de compreensão do mundo. O centro histórico se transforma em uma grande Vila Literária a céu aberto, com mais de 50 expositores entre editoras, livrarias e entidades, consolidando o evento como um dos maiores do livro em Minas Gerais. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/04/23/flipocos-2026-transforma-pocos-de-caldas-em-um-dos-maiores-territorios-literarios-do-brasil-e-do-mundo/

Festa da Serra mobiliza fiéis e visitantes

A tradicional Festa da Serra, em honra à Santa Cruz e Santa Helena, será realizada entre os dias 26 de abril e 4 de maio, na Capela de Santa Helena, em Sete Lagoas. Promovido pela Paróquia São Pedro, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e traz uma extensa programação religiosa e cultural, marcada por momentos de fé, devoção e integração entre as comunidades. A abertura acontece neste domingo (26), com o Encontro Diocesano e o Terço dos Homens. (Diário de Sete Lagoas)

https://www.diariosetelagoas.com.br/festa-da-serra-mobiliza-fieis-e-visitantes-a-partir-deste-domingo-26

Aeroporto de Varginha terá segurança ampliada

A Prefeitura de Varginha deu um passo importante para a modernização do Aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky ao lançar, no dia 9 de abril, a licitação para a instalação do sistema PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão). O equipamento deverá ser instalado ainda em 2026. O aeroporto de Varginha já é o único com balizamento noturno no Sul de Minas e passará a ser também o único da região a contar com essa tecnologia. (O Debate)

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Caeté debate a mobilidade

A Prefeitura de Caeté abriu o debate público sobre o futuro da mobilidade na cidade. Na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, às 19h, a população está convidada a participar de uma Audiência Pública que vai tratar da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município. O encontro será na Fundação Educacional de Caeté (FEC), no bairro José Brandão. A iniciativa segue diretrizes do Estatuto da Cidade, que exige participação popular na construção de políticas urbanas. (Jornal Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/caete-convoca-populacao-para-discutir-novo-plano-de-mobilidade-urbana-em-audiencia-publica/

Manhuaçu também debate o trânsito

O Conselho de Segurança Pública (Consep) realizou, na noite da terça-feira (14), reunião ordinária para discutir os problemas do trânsito em Manhuaçu e possíveis soluções para melhorar a mobilidade urbana. O encontro contou com a participação do diretor do Departamento de Trânsito, Eustáquio Leite, que apresentou esclarecimentos e ouviu demandas dos conselheiros e da população. Durante a reunião, foram debatidos temas como o aumento de infrações, a necessidade de fiscalização mais efetiva e os pontos críticos que têm gerado congestionamentos, especialmente na região central. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/regional/consep-discute-transito-e-propoe-medidas-para-melhorar-mobilidade-em-manhuacu/