Foto: Divulgação/Cesar Tropia.

Carnaval nas Cidades Históricas projeta Minas

O Carnaval nas Cidades Históricas 2026 reafirma Minas Gerais como território onde a tradição pulsa forte, a folia ganha contornos autênticos e a tranquilidade encontra espaço legítimo. Mais do que uma agenda festiva, trata-se de um movimento cultural robusto, estratégico e profundamente enraizado na identidade mineira. Lançada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais e a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, a iniciativa integra 47 municípios e consolida o estado como um dos principais destinos carnavalescos do Brasil. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/02/16/carnaval-nas-cidades-historicas-projeta-minas-gerais/

Sul gasta 132 milhões em bebidas

No próximo dia 18 de fevereiro, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data ganha contornos preocupantes na análise do balanço recente do consumo: Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e Passos movimentaram, juntas, mais de R$ 132 milhões em 2025 no setor de bebidas alcoólicas, revelando uma tendência regional de alta no consumo doméstico. Segundo dados do IPC Maps, as quatro maiores cidades da região registraram um crescimento no potencial de gastos das famílias com bebidas, contrastando com o fechamento de bares e restaurantes. (Observo)

https://www.observo.com.br/passenses-fecharam-2025-com-gastos-de-r-268-milhoes-em-bebidas

Inflação de Varginha sobe 0,50% em janeiro

O Índice Municipal de Preços ao Consumidor de Varginha (IMPC) registrou uma alta de 0,50% em janeiro de 2026 em comparação ao mês anterior. Com isso, a inflação acumulada nos últimos 12 meses alcançou 3,57%, refletindo variações significativas nos preços de diferentes setores da economia local. Os números foram divulgados pelo Grupo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, do Instituto Federal do Sul de Minas, em parceria com o Unis e o Geesul. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/infla%C3%A7%C3%A3o-de-varginha-sobe-0-50-em-janeiro-e-press%C3%A3o-vem-da-educa%C3%A7%C3%A3o

Ouro Preto aposta em cafés especiais

O município de Ouro Preto, que já é um tradicional investidor e apoiador da produção de café, agora aposta na safra de cafés especiais, um mercado em expansão no estado. Os produtores locais investiram forte nessa alternativa de renda e estão conquistando o mercado e o paladar do consumidor. “Ouro Preto tem café e vai ter mais ainda. Uma associação de produtores de cafés especiais acaba de ser criada na Região dos Inconfidentes, a partir de Ouro Preto. Com a nossa região, nós vamos ter uma produção bastante significativa”, pontuou Angelo Oswaldo, prefeito da cidade histórica. (O Liberal)

https://oliberalinconfidentes.com.br/ouro-preto/ouro-preto-aposta-na-producao-de-cafes-especiais-e-fortalece-o-cultivo/

Capelinha universalisa esgotamento

A Copasa concluiu, em dezembro passado, as obras no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da empresa em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Durante os trabalhos, foram investidos cerca de R$ 14,8 milhões, possibilitando que a empresa passasse a tratar 98% do esgoto no município, beneficiando 27.690 pessoas e universalizando o Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade. Em Capelinha, o abastecimento de água também está universalizado, com índice de cobertura de 99,98%, antecipando o cumprimento das metas de universalização no município. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=32724

Pacheco adia decisão sobre partido

O ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, decidiu postergar para depois do Carnaval a definição sobre uma eventual mudança partidária, movimento que vinha sendo tratado como praticamente certo nos bastidores políticos. A possível filiação ao União Brasil, que era dada como encaminhada, passou a ser revista pelo senador mineiro. Pacheco voltou a analisar alternativas partidárias e reabriu diálogo com outras legendas, entre elas o MDB, sigla à qual já foi filiado. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/140971/pacheco-adia-decisao-sobre-partido-e-volta-a-avaliar-mdb