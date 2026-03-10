Candidatura de Simões não decola em Minas

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Simões não decola em Minas

O vice-governador de Minas Gerais, professor Mateus Simões, quase um ano após se declarar pré-candidato ao governo do Estado, ainda não conseguiu despertar o entusiasmo do eleitorado mineiro. Os últimos levantamentos realizados por institutos de pesquisa apontam estagnação do atual comandante do Estado, já que o governador Romeu Zema praticamente passou o bastão para que Simões conduza diversas agendas do governo. O vice-governador tem representado Minas Gerais em eventos dentro e fora do estado com frequência. (Em Tempo)

https://jornalemtempo.com/simoes-nao-decola

Bernardo Mucida se filia ao Avante

O ex-deputado estadual Bernardo Mucida anunciou sua filiação ao Avante e passa a integrar o projeto de fortalecimento do partido em Minas Gerais. A movimentação também abre caminho para uma possível candidatura pela legenda nas próximas eleições. Natural de Itabira e com atuação política na região do Médio Piracicaba, Mucida é advogado e cientista político. A chegada de Bernardo ao Avante ocorre em meio ao processo de fortalecimento da sigla no estado. O partido é presidido em Minas Gerais por Igor Eto. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/bernardo-mucida-se-filia-ao-avante-e-pode-disputar-elei%C3%A7%C3%B5es-pela-legenda-em-minas

Manifestação interrompe ferrovia

A circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) foi suspensa nesta segunda-feira (9/3), nos dois sentidos, após uma manifestação que interditou a linha férrea na região de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O protesto foi realizado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A empresa informou que a manifestação não tem relação com a operação ferroviária. Por causa da interdição da linha, as viagens programadas para o dia foram canceladas. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5378/circulacao-do-trem-de-passageiros-da-estrada-de-ferro-vitoria-a-minas-e-suspensa-nos-dois-sentidos-devido-a-manifestacao

Macacos recebe 2ª Mostra de Teatro

O distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe entre os dias 11 e 15 de março a 2ª Mostra Internacional de Teatro de Bonecos. Idealizado pelo marionetista argentino Catin Nardi, diretor do Teatro Navegante de Marionetes, o evento reúne artistas do Brasil, da Argentina e de Portugal. A proposta é ampliar o acesso ao teatro de animação e apresentar diferentes linguagens dessa arte milenar para públicos de todas as idades. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/03/07/macacos-recebe-2a-mostra-internacional-de-teatro-de-bonecos-com-programacao-gratuita/

Timóteo faz caminhada ecológica

No próximo domingo (15), a cidade de Timóteo realizará um evento que promete marcar o início do ano com propósito e união: a 1ª Caminhada Ecológica ao Pico do Ana Moura. A atividade, organizada pela ONG Engenho do Saber e com apoio da gestão municipal, por meio da Subsecretaria de Meio Ambiente e a Gerência de Turismo, além da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, mais do que um passeio ecológico, a caminhada terá caráter social. (Portal Carlos Souto)

https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/esportes/1a-caminhada-ecologica-ao-pico-do-ana-moura-une-solidariedade-e-valorizacao-ambiental-em-timoteo/

Aeroporto de Araguari passa por obras

O projeto de revitalização do Aeroporto Municipal Santos Dumont (SNAG), em Araguari, avança para uma nova etapa. No dia 6 de março, a Prefeitura publicou no Correio Oficial o resultado do processo licitatório que definiu a empresa responsável pelas obras de recuperação da infraestrutura do terminal. a licitação foi realizada no dia 20 de fevereiro, no formato eletrônico e pelo critério de menor preço, sob regime de empreitada por preço global. Ao todo, nove empresas participaram da disputa. As obras previstas incluem a recuperação da pista de pouso e decolagem (PPD), implantação das áreas de segurança nas cabeceiras, construção de pista de táxi e pátio de aeronaves, além de nova sinalização horizontal e adequação da via de acesso aos hangares. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/aeroporto-de-araguari-avanca-para-retomada-das-operacoes/