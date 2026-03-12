Apicultura ganha novo curso de capacitação do Senar Minas

FAEMG SENAR | Divulgação

A apicultura, atividade voltada à criação e ao manejo de abelhas para produção de itens como mel, própolis, geleia real, cera e pólen, ganha reforço na qualificação de produtores rurais em Minas Gerais. O Senar Minas incluiu em sua grade de treinamentos o curso Trabalhador na Apicultura: Alimentação Suplementar e Manejo de Entressafra, voltado à capacitação de profissionais e interessados na atividade.

O novo curso aborda temas fundamentais para o manejo das colmeias, como biologia e organização social das abelhas, composição e valor nutricional do pólen e do néctar, noções de alimentação suplementar e condições necessárias para a nutrição dos enxames.

Também são tratados aspectos relacionados ao manejo na entressafra, ao uso de alimentadores e aos princípios básicos de gestão da atividade apícola, contribuindo para melhorar a produtividade e a sustentabilidade da produção.

Capacitação presencial

A capacitação é presencial, com carga horária de 24 horas e idade mínima de 18 anos.

Produtores, trabalhadores rurais e demais interessados em participar devem procurar a entidade cooperada do Sistema Faemg Senar mais próxima e entrar em contato com o Agente de Desenvolvimento Rural (ADR) para verificar a programação disponível em sua região.