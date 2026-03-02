‘Apagão’ afeta 40% da indústria na Zona da Mata

Foto: Fotos Públicas/DC

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

‘Apagão’ afeta 40% da indústria na Zona da Mata

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata provocaram um apagão produtivo em Juiz de Fora e Ubá, afetando cerca de 40% da capacidade industrial ativa das cidades. O cenário é considerado crítico para a indústria local, que sofre com a perda de estoques, maquinários, instalações elétricas e matéria-prima. O prejuízo pode ganhar dimensões ainda mais extremas, já que ameaça desestruturar consideravelmente a cadeia produtiva regional. As informações foram detalhadas pela presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional Zona da Mata, Mariângela Marcon (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/apagao-industria-juiz-de-fora-uba-chuvas/

Araxá faz debate sobre aplicativos

A Câmara Municipal de Araxá realizou uma reunião com representantes de aplicativos de mobilidade urbana, vereadores e a secretária municipal de Segurança Pública, Nayara Pacheco, para discutir a atuação das plataformas no município. O encontro foi motivado pela preocupação dos empresários locais com a chegada de novos aplicativos que, segundo eles, não estariam cumprindo as exigências estabelecidas pela Prefeitura para o transporte de passageiros. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/camara-de-araxa-debate-fiscalizacao-de-aplicativos-de-mobilidade-urbana

Vereador de Uberaba é condenado

O vereador de Uberaba, Thiago Mariscal dos Santos, foi condenado pela 3ª Vara Criminal da cidade por divulgar publicações depreciativas e injuriosas contra Marcelo Palmério, então reitor da Universidade de Uberaba (Uniube), que tinha 84 anos à época dos fatos. De acordo com a decisão judicial, Mariscal utilizou sua conta no Instagram no início de 2024 para veicular informações falsas sobre Palmério, associando-o indevidamente a condenações criminais e utilizando expressões ofensivas, como “coronelismo”, para atacar a honra do reitor. (Jornal da Manhã)

https://www.jmonline.com.br/politica/vereador-de-uberaba-e-condenado-por-injuria-a-reitor-da-uniube-em-postagens-nas-redes-sociais-1.597188

Padre Paraíso faz regularização fundiária

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), e em parceria com a Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, realizou a entrega de 389 títulos de regularização fundiária para famílias do bairro BelaVista, no município do Vale do Jequitinhonha. A ação faz parte do programa Minas Reurb, coordenado pela Sede-MG, e que, desde 2019, viabilizou mais de 85 mil títulos, dos quais, cerca de 21 mil já foram entregues em 301 municípios de todas as regiões do estado. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=32824

Santa Casa recebe equipamento

A Santa Casa Montes Claros recebeu o segundo equipamento de hemodinâmica do hospital, reforçando sua posição como uma das instituições mais completas do norte de Minas Gerais na realização de procedimentos cardiovasculares, neurológicos e vasculares de alta complexidade. O novo equipamento, modelo Philips Azurion 5, representa um investimento estimado de R$ 3,4 milhões, com recursos próprios da instituição. O primeiro equipamento de hemodinâmica foi recebido em abril de 2025 e entrou em operação em outubro do mesmo ano. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/montes-claros-santa-casa-recebe-segundo-equipamento-de-hemodinamica-e-reforca-investimentos-em-tecnologia/

Leste ganha indústria

O Leste de Minas passa a contar com uma nova indústria dedicada à produção e transformação de café e chocolate. A Café do Leste inaugura neste sábado (28), às 10h, sua estrutura própria no município de Santa Rita do Itueto, formalizando a operação industrial de um projeto desenvolvido ao longo de mais de uma década. Empresa familiar, a Café do Leste atua na produção de café e cacau em propriedades próprias e realiza o processamento dessas matérias-primas na mesma estrutura, reunindo cultivo, torrefação de café e fabricação de chocolate. (Diário do Rio Doce)

https://drd.com.br/industria-de-cafe-e-chocolate-e-inaugurada-no-leste-de-minas-neste-sabado/

Professores em missão na África

Os professores Fabrício Ávila Rodrigues e Franklin Jackson Machado, do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), participaram, entre janeiro e fevereiro, da segunda missão técnica em Ouagadougou, capital de Burkina Faso. A iniciativa integra o projeto de Manejo Agroecológico e Participativo da Seca-da-Mangueira, desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e com o Instituto do Meio Ambiente e Pesquisa Agrícola (Inera). (Folha da Mata)

https://folhadamata.com.br/professores-da-ufv-participam-de-missao-na-africa-para-fortalecer-producao-de-manga