COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Patos terá Cooperjovem nas escolas

A Rede Coop Patos de Minas (união das 13 cooperativas), com o apoio da Prefeitura Municipal e Sebrae/MG, vão implantar nas escolas de anos iniciais o Programa Cooperjovem que é desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) junto ao Sistema Ocemg e tem como objetivo contribuir para a formação de educadores e crianças a partir da disseminação da cultura cooperativista. Nesta primeira etapa as escolas Norma Borges Beluco, com 95 alunos, e Professor Aristides Memória (CAIC), com 208 alunos de nove turmas do 6º ao 9º ano, desenvolverão iniciativas de educação cooperativista em sala de aula. (Folha Patense)

51ª Expo teve rodeio e shows de artistas

Foi realizada em Araguari a Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura, evento promovido pela Associação dos Cafeicultores de Araguari (ACA) e a Federação dos Cafeicultores do Cerrado com apoio da Embrapa Café e da Prefeitura de Araguari. Nos três dias de feira, os visitantes puderam participar de palestras, workshops e abertura do XXII Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada; debater sobre a gestão dos recursos hídricos na visão do produtor de café. Além disso, conheceram diversos estandes de empresas da região e também o Painel 25 anos: Mulheres na cafeicultura brasileira. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Cidade decreta epidemia de dengue

Com uma média de 7 novos casos diários de dengue, a cidade de Piumhi decretou estado de epidemia. De acordo com o último boletim epidemiológico, a cidade já registrou 228 casos de dengue e outros 489 foram notificados. Nenhum óbito foi registrado até o momento em decorrência da doença. Com o decreto público, o município poderá agilizar os processos de compra e de contratação de pessoal ou de equipamentos para reforçar as ações de combate à dengue. O decreto também notifica os proprietários de imóveis a realizarem a limpeza de seus terrenos, jardins e calçadas no prazo de 30 dias. (Últimas Notícias – Formiga)

R$ 5,35 milhões pelo Cine Rio Branco

O juiz titular da Vara da Fazenda Púbica de Varginha, Wagner Aristides Machado da Silva Pereira, concedeu liminar dando posse provisória para o município de Varginha no processo de desapropriação do imóvel do antigo Cine Rio Branco. De acordo com o juiz, a situação do Cine é urgente, visto que o local apresenta problemas estruturais do imóvel, que podem comprometer inclusive, a integridade física de pessoas que ali transitam ou que residem nas proximidades. Para isso, a Prefeitura teve que depositar R$ 5,35 milhões. (Blog do Madeira – Varginha)

STF suspende lei que proíbe o passaporte

O Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a suspensão da lei municipal que proíbe a exigência do passaporte vacinal da covid-19 em Uberlândia. O ministro Roberto Barroso concedeu medida cautelar para suspender os efeitos da lei, atendendo à Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) do partido Rede Sustentabilidade, que argumentou que o texto tem aspectos inconstitucionais que ferem o direito à saúde coletiva e à vida. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal de Uberlândia no dia 11 de fevereiro, mesmo tendo um parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Hemonúcleo anuncia falta de sangue

A doação de sangue é um ato voluntário, seguro, simples e sem riscos, realizado em menos de uma hora. Porém, desde o início da pandemia, o número de doadores caiu e os estoques estão, literalmente, no vermelho. O risco é de faltar sangue para procedimentos cirúrgicos. O Hemonúcleo Regional de Sete Lagoas presta um serviço de abastecimento de bolsas de sangue para várias unidades hospitalares, tendo uma abrangência de 37 municípios da macrorregião ao qual é vinculado. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Aiuruoca vai realizar Famtour

Visando incentivar, fomentar e captar novas oportunidades para o setor turístico do Município de Aiuruoca, o Governo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e de Turismo está promovendo o Aiuruoca Famtour 2022, 1ª edição, de 23 a 27 de maio de 2022. É um projeto turístico que consiste em convidar agências de viagens para uma visita técnica e turística, a fim de que conheçam o local e saibam o que estarão oferecendo aos seus clientes. (Jornal Panorama – Baempendi)

Machado retoma os festivais

Machado sai na frente com a retomada dos grandes festivais gratuitos de cultura após avanço da vacinação e queda brusca dos casos de Covid-19 em todo país. Entre os dias 29, 30 de abril e 1º de maio a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza, na Praça São Benedito, o Festival do Trabalhador. O projeto faz parte do Sistema Municipal de Cultura sendo a quinta edição do Festival Cultural de Machado. O Festival terá apresentação de artistas locais, regionais e nomes nacionais como a banda IRA; o grupo de samba e pagode Molejo; a revelação nacional do sertanejo, Viller Santos; Nando Reis (ex-Titãs) e outros. (Folha Machadense)