COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Empresários de eventos em Uberlândia inseguros

Mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a volta dos eventos em Uberlândia, empresários do setor de turismo de negócios e eventos estão inseguros com o primeiro semestre de 2022. A nova variante, Ômicron, e a inflação de insumos estão fazendo com que festividades sejam canceladas na cidade. Pedro Paulo Schwindt, dono de um hotel na cidade e presidente do Visite Uberlândia, entidade que trabalha a favor do turismo no município, no fim do ano passado a procura por eventos corporativos estava voltando à normalidade, mas com a chegada da nova onda da covid-19 na cidade o movimento caiu novamente. (Diário de Uberlândia)

Renovação do Auxílio Transporte

A Prefeitura de Andradas informa que no período de 01 de fevereiro até 31 de março, serão realizados os cadastros para o uso do Auxílio Transporte Intermunicipal destinado aos alunos dos cursos universitários e técnicos. As inscrições devem ser realizadas pessoalmente pelo aluno, salvo os casos dos alunos menores de idade, que devem comparecer acompanhados de seu responsável. O Auxílio Transporte Intermunicipal será concedido tanto para as aulas presenciais, quanto para as aulas semipresenciais (Ensino Híbrido). O auxílio somente não será concedido nos casos da suspensão ou interrupção das aulas para o formato remoto. (Jornal Andradas Hoje)

Grupo de caminhada

A Prefeitura Municipal de Virgínia, através da Secretaria Municipal de Esportes comunica que realizará, a partir do dia 31 de janeiro, atividades com um grupo de caminhada. O projeto é voltado para pessoas de ambos os sexos, especialmente voltado a pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, além, é claro, de quem quiser participar. As aulas são gratuitas e o local da saída para as atividades será a Praça do Hospital. A Secretaria informa que cuidados serão seguidos, como o devido distanciamento entre os participantes. “Caminhada é vida. Venha com a gente!”, destacam. (Jornal Panorama – Baependi)

Usinas solares em Pirapora

A Atlas Renewable Energy, líder em energia limpa na América Latina, vai construir mais três usinas solares em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. Embora a empresa não confirme, o complexo denominado “Lar do Sol” estaria estimado em R$600 milhões e terá capacidade de 239 megawatt-pico, o equivalente para abastecer 261 mil residências, e vai gerar 1.200 empregos durante a fase de implantação. Um protocolo de intenções entre a empresa e o governo de Minas foi assinado nesta semana e o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Invest Minas) intermediou o negócio. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Mandioca orgânica e biofortificada

Agricultores familiares de sete municípios mineiros estão participando de uma pesquisa sobre o cultivo de mandiocas orgânicas e biofortificadas. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Emater-MG e pesquisadores da Embrapa Cerrados, que desenvolveram as novas espécies, por meio de um melhoramento genético. As variedades de mesa utilizadas na pesquisa são consideradas biofortificadas por terem uma qualidade nutricional melhor. Elas possuem raízes de polpa amarela, rica em betacaroteno, precursor da vitamina A. A substância é um antioxidante e atua para o bom funcionamento da visão, entre outras funções. Também têm raízes de polpa rosada, rica em licopeno, outro carotenoide antioxidante. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Testes de covid-19

Para diagnosticar e controlar as contaminações pelo coronavírus na cidade, que nos 27 primeiros dias de 2022 chegaram a 328 casos positivos, a Secretaria Municipal de Saúde publicou licitação para a compra de 50 mil testes rápidos para a detecção de Covid-19. Dessa forma, o município não depende apenas do envio de testes pelos governos federal e estadual, como ocorre em outros locais. O processo de pregão eletrônico está marcado para o dia 9 de fevereiro, com parte dos itens (25%) sendo voltada para as microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas. (Folha Povo Itatiaiuçu)

Adoções durante a pandemia

Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) apontam que, em Juiz de Fora, apenas durante a pandemia, entre março de 2020 e janeiro de 2022, 45 crianças e adolescentes foram encaminhadas para famílias substitutas na comarca. Ainda assim, atualmente há 101 pessoas ou casais aptas a adotar e 92 crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar. Deste total, nem todas são encaminhadas para adoção, pois algumas destas crianças e adolescentes estão passando pelo processo de reintegração e recebem a visita supervisionada dos pais ou familiares. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mortalidade por doenças negligenciadas

Em 2020, a taxa de mortalidade para malária subiu 82,55%, apesar da queda de 29,3% nas internações. Doenças como a leishmaniose visceral e a leptospirose também registraram aumento de mortalidade de 32,64% e 38,98%, respectivamente. O número de internações por essas doenças diminuiu no período, com quedas de 32,87% e 43,59%. Já a dengue registrou aumento de 29,51% nas internações e de 14,26% na taxa de mortalidade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)