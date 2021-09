COLUNA MG Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorgim.com.br

M usa armas, sem incidentes, há 1 ano

A Guarda Municipal de Uberaba (GMU) completou um ano com a autorização para uso de armas de fogo e a maioria dos agentes já utiliza o equipamento. “Nós completamos um ano com o uso de arma de fogo e não tivemos nenhum incidente de disparo acidental, zero incidentes. E, também, nenhum problema na rua. Ou seja, a Guarda Municipal tem a arma como prevenção”, pontua, lembrando que o simples fato de os agentes estarem armados pode resultar na diminuição da criminalidade. Ao todo, são 120 guardas armados, de um total de 145 agentes. A instituição tem ainda 18 agentes que concluíram os treinamentos e aguardam a emissão do porte de arma pela Polícia Federal. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Inspeção de veículos escolares

Foi publicado pela prefeitura de Araguari o decreto que trata sobre a vistoria dos veículos que realizarão o transporte escolar de passageiros no segundo semestre deste ano. De acordo com o dispositivo, fica estabelecido o período a partir desta segunda-feira, 13, até o próximo dia 27, na sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana (Settrans). Os transportes aprovados na vistoria recebem o comprovante com a autorização para prestar o serviço nas vias públicas. Isso é feito por meio de um adesivo fixado na parte interna, em local visível, permitindo o trânsito em âmbito municipal. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Curta-metragem produzido em Caratinga

“Um garoto encontra um artefato religioso em um rio. Enquanto isso, seu pai tem negócios a resolver”. Kamehameha é um filme curta-metragem de ficção caratinguense produzido por João Paulo de Souza e dirigido por Márcio Heleno Soares. O filme foi contemplado e financiado pelo edital da Lei Aldir Blanc (Lei Federal Emergencial de Cultura), em uma parceria entre Governo Federal, Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais e o Departamento de Cultura de Caratinga, possibilitando a execução de diversos projetos culturais por todo o país. (Diário de Caratinga)

Comando da aeronáutica realiza inspeção

A Estação Prestadora dos Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), localizada no Aeroporto Municipal Romeu Zema, foi inspecionada pela Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo (Asocea). Toda estrutura, os equipamentos de navegação e os procedimentos que são aplicados durante o atendimento a uma aeronave foram inspecionados na estação, que é operada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. A vistoria é prevista no plano anual de inspeções de 2021 e tem como objetivo avaliar o cumprimento das normas emanadas pelo órgão regulador. (O Planalto – Araxá)

Funcionários podem retomar trabalho

A Justiça determinou o retorno de trabalhadores demitidos em 2019 da Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Coronel Fabriciano. Conforme sentença publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região da 2º Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano, além de retornar os funcionários aos postos de trabalho, a empresa Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS), terceirizada responsável pelas unidades, terá que pagar todos os direitos trabalhistas referentes aos dois últimos anos em que os funcionários estiveram suspensos. Até o momento, apenas um trabalhador teve processo transitado em julgado e já está permitido a voltar às suas atividades. Outros quatro também receberam parecer favorável, porém, ainda pendente de recurso no Tribunal Superior do Trabalho (TST). (Diário do Aço – Ipatinga)

PJF revoga permissão para uso de grêmio

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) revogou a permissão de uso dos terrenos onde está localizada a sede do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Ladeira. Em nota, a Administração Municipal aponta que, conforme denúncia, o terreno está sendo utilizado para exploração econômica por um particular. A revogação foi publicada, neste fim de semana, no Diário Oficial Eletrônico do Município, por meio do Decreto 14.757/2021. A área de 333,58 metros quadrados entre a Rua Maria Perpétua e a Avenida Brasil foi concedida “a título gratuito e caráter precário” pelo próprio Município à agremiação em 1990 – Portaria 1/90-SM-S. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Data para retomada de atividades presenciais

Em reunião promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ficou acordado que as aulas presenciais da rede municipal de Manhuaçu devem ser retomadas integralmente nesta segunda-feira, 13. As aulas presenciais da rede pública estadual e da rede privada já retornaram, e a data para o retorno do ensino superior vem sendo discutida por um grupo de trabalho da prefeitura. Um dos municípios integrantes da comarca, Luisburgo, já retomou as atividades presenciais de ensino nas redes pública e privada, e outros quatro, Reduto, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu e Simonésia, retomarão as aulas presenciais, nas redes privada e pública municipal e estadual, no dia 18 de outubro. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)