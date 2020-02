Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Ituiutaba fica sem coletivos

Funcionários da Paranaíba Transportes iniciaram uma paralisação nas atividades por conta dos salários não pagos pela empresa, resultando na interrupção do transporte público em Ituiutaba. A empresa atravessa extrema crise, tendo inclusive a Prefeitura de Ituiutaba solicitado a rescisão unilateral do contrato vigente, que possibilitará processo licitatório para que um novo prestador passe a ser responsável pelo transporte público no município. (Folha da Região – Ituiutaba)

UFU é obrigada a fiscalizar festas

A Justiça Federal determinou que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) reforce a fiscalização de eventos realizados dentro dos campi da universidade. A ordem judicial acolhe os pedidos feitos pelo Ministério Público Federal (MPF) que recomendou à instituição a adotar uma série de medidas para a realização das festas. Dentre elas estão a proibição eventos no campus Umuarama em período noturno, instalação de medidores de som nos entornos dos campi, presença de equipes de segurança e profissionais de saúde e maior controle da entrada de pessoas nos campi, exigindo documento oficial com foto. Também foi recomendada a fiscalização e controle de venda de bebidas alcoólicas. (Diário de Uberlândia)

NM terá 4.500 pequenos negócios

O Norte de Minas vai ter 4.500 Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEIs) atendidos pelos escritórios do Sebrae em Montes Claros, Januária, Janaúba e Pirapora e nas microrregiões da Serra Geral e Alto Rio Pardo. Desde janeiro foram iniciados os atendimentos personalizados pelo Sebrae Minas. A meta é visitar 69.600 empreendimentos em todo Estado. Até dezembro deste ano. Durante a visita são coletados dados cadastrais da empresa e do empreendedor, informações sobre a gestão nas áreas de finanças, mercado, pessoas, inovação e sustentabilidade. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

IGAM suspende uso do Córrego

O IGAM suspendeu temporariamente pelo período de 05 anos uso de recursos hídricos do Córrego Rico e a sua bacia de contribuição por estar contaminado com arsênio. A suspensão dos recursos hídricos do córrego rico foi divulgado na última segunda-feira, 17, pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) considerando o disposto na Nota Técnica. De acordo com a nota técnica do Igam foi identificado que o Córrego Rico apresenta valores elevados de arsênio, sobretudo no trecho localizado a jusante do município de Paracatu cujos valores chegam a ultrapassar os limites legais em 100 vezes. A Nota técnica supracitada destaca que o arsênio apresenta elevada toxidez para a biota e população humana. (Paracatu News)

Vale inicia retirada de moradores

A empresa Vale iniciou na quinta-feira, 20, a retirada de 125 pessoas em Ouro Preto e Nova Lima. As famílias estão localizadas próximas a cinco barragens construídas pelo método a montante nas duas cidades. São as barragens: Vargem Grande, em Nova Lima, e Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo, em Ouro Preto. Em contato com Alair, diretor do Sindicato Metabase Inconfidentes, o mesmo afirmou que os moradores do distrito de Antônio Pereira estão insatisfeitos com a retirada e que a Vale não estaria sendo clara no contato com os moradores. Alair confirma que houve aviso prévio sobre a ação e que se trata de uma medida de segurança, mas que a Vale está retirando os moradores sem que um acordo fosse firmado. (Jornal Ponto Final- Mariana)

Viagens compartilhadas são proibidas

As pessoas que utilizam o transporte por meio de aplicativo vão ter de lidar com algumas alterações nos percursos em breve. A Câmara aprovou na reunião de quinta-feira, 20, o Projeto de Lei que tem como intuito proibir a admissão de viagens coletivas, caracterizadas pelo transporte de duas ou mais pessoas com embarque em pontos distintos. A proposta, de autoria do vereador Renato Ferreira constava na pauta do dia e foi aprovada por 13 votos favoráveis. A proposta é uma atualização que contou com o apoio da Associação Divinopolitana de Motoristas de Aplicativos que levou representantes para acompanhar a reunião. (Jornal Agora- Divinópolis)

Professores suspendem greve

Em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, 19, os professores da rede municipal de educação de Juiz de Fora decidiram suspender o movimento grevista que havia iniciado também nesta quarta. Assim, as aulas foram regularizadas nesta quinta. Os docentes, no entanto, mantêm o estado de greve e têm um novo encontro marcada para o dia 5 de março, quando a possibilidade de iniciar um novo movimento grevista vai ser debatido pela categoria. A greve dos docentes foi definida em assembleia realizada na semana passada. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Alunos têm garantia de assento

A partir de agora, alunos das escolas de Ipatinga diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm a garantia de sentarem nos assentos das primeiras filas em sala de aula, isso porque um projeto de lei, de autoria do vereador Avelino Cruz, foi aprovado em duas votações e segue para a sanção no Executivo. O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. (Diário do Aço- Ipatinga)