Justiça descarta fraude no pleito

O juiz eleitoral Marcos Alves de Andrade, da 24ª Zona Eleitoral de Barbacena, julgou que não ocorreu fraude ou abuso de poder do Diretório Municipal do MDB e seus candidatos para o pleito de 2020 em Santa Rita de Ibitipoca. Entre as alegações, o fato da candidata Jussara Darque de Freiras Albuquerque não obter nenhum voto, indicando que seria um artifício do partido para burlar a cota de gênero. A defesa revelou que a candidata não obteve votos na Eleição de 2020 por ter renunciado tacitamente sua candidatura por razões pessoais, e mencionou não ter ocorrido fraude, além de constar outras provas. (Jornal Panorama – Baependi)

HC anuncia mais 10 leitos

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia anunciou, na semana que passou que irá abrir 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados à Covid-19. Outras medidas preventivas para preservar recursos e combater o alto contágio da doença também foram anunciadas. As novidades foram informadas através de uma live realizada pelo reitor da UFU, Valder Steffen Júnior, e pelo superintendente do HC-UFU, Nilton Pereira Júnior. (Diário de Uberlândia)

Caratinga já vacinou 7%

Caratinga alcançou até a última parcial da vacina contra a covid-19, divulgada na tarde de quarta-feira, 24, 7% da população imunizada com ao menos a primeira dose. 6.526 caratinguenses já receberam uma dose da vacina (D1). O município tem 92.603 habitantes. Conforme o balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o público formado por idosos institucionalizados e pessoas com deficiências em residências inclusivas, já foi imunizado em sua totalidade. Ao todo, 178 pessoas. Em relação aos profissionais de Saúde, que também fazem parte do grupo prioritário, já foram aplicadas 2.321 doses referente à D1. A segunda dose já contemplou 1.542 trabalhadores da área. (Diário de Caratinga)

Município recebe 41 capacetes Elmo

Uberaba aguarda a entrega de 41 unidades de capacetes de respiração assistida, Elmo. O equipamento tem sido um importante aliado no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por Covid-19. A doação veio por meio dos sindicatos patronais ligados ao Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande (Cigra) e à Federação das Indústrias de Minas Gerais – Fiemg Regional Vale do Rio Grande, e também de empresas de Uberaba. O capacete reduz em 60% a necessidade de internação em leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). (Jornal de Uberaba)

Trabalhadores paralisam ônibus

Os motoristas e cobradores do transporte público de Juiz de Fora paralisaram as atividades na manhã de quinta-feira, 25, em ato para solicitar a vacinação da categoria. A manifestação foi motivada pela preocupação da classe, que já contabiliza três óbitos de trabalhadores por Covid-19. O ato teve início às 10h, com a parada dos ônibus nas avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas, e terminou por volta das 11h. De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora, Franklin Nunes, a manifestação busca conscientizar a população e chamar a atenção da Prefeitura de Juiz de Fora. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Inflação em alta pelo nono mês seguido

Há nove meses, o consumidor viçosense tem percebido aumento de preços médio em diversos produtos, principalmente nos supermercados. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) teve alta de 1,18% em fevereiro, segundo a pesquisa realizada e divulgada pelo Departamento de Economia da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O aumento é menor que o registrado em dezembro (1,61%) e janeiro (1,94%). A última vez que a inflação apresentou retração foi em maio de 2020, quando o índice ficou em -0,30%. Dos grupos que compõem a análise, destaca-se a alta nos preços de artigos de residência (3,97%), como móveis, utensílios de cozinha e eletrônicos. (Folha da Mata- Viçosa)

Barbacena oferece Oxigenoterapia

O município de Barbacena oferece, através do Centro de Especialidades Médicas (CEM), o Serviço de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) aos portadores de pneumopatias graves. A oxigenoterapia domiciliar é um tratamento com o objetivo de manter as taxas de oxigênio por volta de 90% no corpo, quantidade ideal para que o organismo funcione normalmente. As novas solicitações podem ser feitas também por profissionais de saúde ou familiares. (Folha de Barbacena)