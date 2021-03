Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Nova eleição em Antônio Carlos

O resultado das eleições de 2020 na cidade de Antônio Carlos foi suspenso após a prefeita eleita, Araci Cristina, ter prestação de contas rejeitadas em mandatos anteriores. O Tribunal Regional Eleitoral convocou novas eleições e também definirá o novo calendário. Eleita com 45,41%, a candidata teve seu registro negado após a rejeição de contas em três exercícios financeiros, sendo essas dos anos de 2005, 2006 e 2012. Na época, ela era Prefeita e abriu três créditos suplementares para a área da saúde. O processo foi parar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a defesa da candidata recorreu até a terceira instância. O julgamento do último recurso foi negado. (Folha de Barbacena)

Formiga estará no consórcio

O Município de Formiga está autorizado pela Câmara Municipal a ratificar Protocolo de Intenções firmado entre municípios brasileiros, que visa a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Em justificativa que acompanha o projeto, o Poder Executivo ressalta a urgente necessidade de vacinação em massa da população, “não só para frear o iminente colapso generalizado na área da saúde, evitando mortes por desassistência, como também retomar a atividade econômica, a geração de emprego e renda e o convívio social”. (Nova Imprensa- Formiga)

Prefeitura é denunciada por programa

O Ministério Público acatou a denúncia contra a Prefeitura de Divinópolis sobre a contratação do Instituto Áquila para a implantação do programa Cidades Excelentes. O programa foi apresentado pelo Município em uma audiência pública realizada no dia 10 de março e, de acordo com o Executivo, será desenvolvido em parceria com o instituto. Conforme informou a Prefeitura, o objetivo do programa é “desdobrar os compromissos de gestão, melhorar processos e analisar oportunidades de melhoria e redução de custos e desperdício no serviço público”. Após a audiência pública, a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (PSC), disse que a finalidade do programa era ainda desdobrar as ações do governo em todos os níveis da Prefeitura. (Portal Agora- Divinópolis)

Sebrae tem unidade microrregional

O Sebrae Minas inaugurou mais uma unidade administrativa Microrregional (MR) dentro da Regional Triângulo: a MR Araguari. Além do município sede, a nova MR irá atender os municípios de Araporã, Cascalho Rico, Indianópolis e Tupaciguara. Anteriormente, estes municípios faziam parte da Microrregional de Uberlândia. Para o gerente do Sebrae Minas na Regional Triângulo, William Rodrigues de Brito, Araguari tem um potencial muito grande nas áreas de inovação, empreendedorismo e estímulo ao desenvolvimento econômico local. “A Microrregional vem para fortalecer ainda mais as parcerias do Sebrae Minas com instituições e lideranças locais, para que grandes projetos já desenvolvidos na região sejam estendidos aos municípios que compreendem a nova unidade.” (Jornal de Uberaba)

Mais leitos em Nova Serrana

O prefeito de Nova Serrana, Euzebio Lago, juntamente com o secretário de Governo Marco Aurélio de Lacerda, e a procuradora de Nova Serrana, Fernanda Bechelane, anunciou a abertura de novos 50 leitos para atendimento de pacientes do Covid-19 no município. Serão 10 leitos de CTI Covid-19, 40 leitos de enfermaria e atendimento semi-intensivo, dos quais, 02 já estão em funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento. De acordo com as informação repassadas por Lacerda,os 20 leitos que já estão em implantação “cinco são semi intensivo e cinco de enfermaria pediátrica na UPA, dos outros 10, oito são de enfermaria e dois semi intensivos no Hospital São José”. (O Popular NS- Nova Serrana)

Consórcio negocia a Sputnik

O município de Santana do Paraíso está se movimentando para garantir o máximo de vacinas possível para imunizar a sua população contra a covid-19. O prefeito Bruno Morato participou de uma reunião com representantes de uma empresa que vende a vacina Sputnik, em Governador Valadares, em um encontro que envolveu o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço, do qual Bruno Morato é vice-presidente, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Doce. O prefeito de Jaguaraçu, Márcio Lima de Paula, presidente do Consaúde, também participou da reunião. (Diário do Aço- Ipatinga)

Fiemg se mobiliza por vacinas

A Federação das Indústrias de Minas Gerais está mobilizando um grupo de empresários para a compra de insumos de saúde e para a aplicação de vacinas contra a COVID-19. A decisão foi anunciada na última segunda-feira, 15 de março, durante a reunião do Conselho Estratégico da Federação, que reúne os líderes industriais das principais empresas do setor no estado. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)