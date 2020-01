Rede de Notícias do Sindijori MG

NM tem 11 municípios para receber verbas

Os municípios de Catuti, Divisa Alegre, Francisco Sá, Indaiabira, Jaíba, Manga, Matias Cardoso, Montalvânia, Mamonas, Ninheira e Rio Pardo de Minas, no Norte de Minas, podem receber o financiamento da linha de crédito do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para ajudar quem decretou situação de emergência, seja pela chuva recente ou ainda pela seca. O município precisa ter a situação de emergência reconhecida pelos governos Estadual e Federal. Os dados da Defesa Civil Nacional foram divulgados na semana passada. Estão aptas a receber esse financiamento 28 cidades mineiras, sendo 11 do Norte de Minas. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Aeroporto tem 15% de aumento no fluxo

O aeroporto Mário de Almeida Franco, em Uberaba, registrou aumento de 15,1% no fluxo de passageiros em 2019 na comparação com 2018. A informação é da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável pelo terminal aeroportuário. Segundo a Infraero, em 2019, foram contabilizados 88.630 passageiros. Em 2018, a empresa havia registrado 77.017 usuários. Ainda de acordo com a administradora do terminal, de janeiro a dezembro, foram registradas 5.897 operações de pousos e decolagens. As atividades ligam a segunda maior cidade do Triângulo Mineiro com o aeroporto de Confins (MG), que atende a capital Belo Horizonte, por meio da Azul Linhas Aéreas, e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com voos feitos pela Passaredo. (Jornal de Uberaba)

Parque ecológico terá medidas de segurança

O Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, onde três pessoas morreram após uma cabeça d’água em uma cachoeira no dia 1º de janeiro, vai ter novas medidas de segurança para evitar acidentes. Entre as ações, está prevista a presença de três guarda-vidas no local em épocas de maior movimento, como período de férias e carnaval. As medidas foram acertadas em uma reunião entre a Prefeitura de Guapé e a administração do parque. Antes, dois guarda-vidas costumavam se revezar em atendimentos nas três cachoeiras que compõem o complexo. Agora, cada um deve ser responsável por uma cachoeira. (Nova Formiga- Formiga)

Comitê aprova ações para nascentes

Foi aprovado, através do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), um recurso de R$1,5 milhão para projeto de revitalização das bacias dos rios Jacaré e Santana. Esses são os dois principais afluentes do Rio São Francisco que existem no município de Lagoa da Prata. O incentivo vai beneficiar produtores rurais da região, como Mirandas, Fundão e Martins Guimarães. As ações hidroambientais vão ser de cercamento e preservação de nascentes; barraginhas; terraciamento; adequação de estradas e melhoria delas para evitar o assoreamento de córregos e rios da região. O início das obras está previsto para acontecer assim que cessar o tempo chuvoso. (Jornal Cidade MG- Lagoa da Prata)

Usiminas inicia pesquisa com comunidade

A Usiminas deu início a uma pesquisa junto a moradores de 12 bairros do entorno da usina de Ipatinga. O objetivo é avaliar a percepção da comunidade sobre questões ambientais e relativas ao material particulado (pó preto) presente na cidade. A informação é da assessoria de comunicação da empresa. Dezesseis profissionais da CP2 Pesquisa, de Belo Horizonte, vão abordar moradores diretamente em suas residências para que respondam a perguntas, em um processo estimado em 15 minutos de duração. Os pesquisadores da CP2 vão estar devidamente uniformizados e credenciados ao se apresentarem aos moradores. Essa é a primeira pesquisa de uma série de oito que vão ser realizadas pela Usiminas nos próximos quatro anos. (Diário do Aço- Ipatinga)

Ibitipoca terá cadeiras de rodas adaptadas

Circuito Janela do Céu, Roteiro das Águas e Pico do Pião. Estes são alguns dos atrativos naturais do Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, que vão poder ser explorados, também, por pessoas com deficiência motora. A unidade de conservação, administrada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), inaugurou o uso de duas cadeiras de rodas adaptadas. Conhecidas como Juliettis, elas vão proporcionar a pessoas que têm dificuldade de locomoção a chegada em pontos mais altos e de difícil acesso da área verde. O Ibitipoca, um dos principais parques de Minas, é a primeira unidade de conservação gerenciada pelo IEF a disponibilizar as cadeiras adaptadas, adquiridas com apoio de parceiros locais. (Folha Regional- Muzambinho)

Diretoria da Assoleste toma posse

A nova diretoria da Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas (Assoleste) tomou posse no último final de semana, em uma solenidade ao ar livre, em frente à prefeitura de Mendes Pimentel. O prefeito da cidade, Aymoré Moreira, é o presidente eleito da entidade para o mandato do ano de 2020. Além do presidente, foram empossados o primeiro-vice-presidente, João Rufino Sobrinho, prefeito de Mantena; o segundo-vice-presidente, Romílson Alves, prefeito de Divino das Laranjeiras; o secretário-geral, João Paulo Bretas, prefeito de Tumiritinga; e à diretora-executiva, Elidamárcia Lana da Silva. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)