Valadares tem mais startups

Um grupo de pessoas que trabalha com uma ideia inovadora, com potencial de escala e em condições de extrema incerteza. Esse é o conceito de uma startup. Dentre as mais conhecidas no país, nomes como Ifood, de varejo, 99, de mobilidade, e Nubank, de serviços financeiros. E Governador Valadares tem se destacado no setor. O município ocupa a 16ª posição entre as cidades do interior brasileiro com o maior número desses empreendimentos, através de informações da StartupBase, base nacional de dados do ecossistema elaborada pela Associação Brasileira de Startups. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Na Assembleia, críticas pela vacina

A falta de produção de uma vacina contra a Covid-19 em Minas voltou a ser criticada por parlamentares na tribuna do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os deputados questionam falhas nas negociações com a chinesa Sinopharm para fabricação local das vacinas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Para o deputado Rafael Martins, a questão é tão importante que deve ser tratada todos os dias no Parlamento. O deputado Celinho Sinttrocel também pediu que o governo use o conhecimento da Funed para a produção de uma vacina em Minas. (Ascom ALMG)

Andradas presente em projeto

A prefeita de Andradas, Margot Pioli, participou, em Santa Rita de Caldas, de uma reunião do Projeto Conservador de Águas da Mantiqueira. Encontro que contou com representantes de vários órgãos serviu para tratar da preservação dos recursos hídricos. A reunião teve a participação, além da chefe de Executivo andradense, do Engenheiro Ambiental da Prefeitura, Pedro Amorim, representantes das Prefeituras de Santa Rita de Caldas e Extrema e também do Instituto Fernando Bonillo, de Poços de Caldas, do Instituto Federal do Sul de Minas e da Superintendente do Consórcio Público para Gestão Integrada, Tatiane Miranda. (Portal da Cidade- Andradas)

Atendimentos representam 55%

A Receita Federal em Varginha vem dedicando uma atenção especial ao gerenciamento dos NAF (Núcleo de Apoio Fiscal) e na capacitação de seus alunos desde o final de 2017. A cada ano o número de atendimentos aos cidadãos cresce e supera as expectativas. Os 82.492 atendimentos dos NAF do sul de Minas representam 55% do total dos 148.778 atendimentos no Brasil. No ranking de atendimentos em 2020 no Brasil, os NAF do sul de Minas ocupam 4 dos cinco primeiros lugares: 1º UNIS-Varginha, 2º Unincor Três Corações, 4º Unifenas – Alfenas e 5º Univas- Pouso Alegre. Ressalta-se que, no período da pandemia, a maioria dos NAF atenderam de forma virtual contribuintes de todo o Brasil e até do exterior. (Gazeta de Varginha)

Uberlândia anuncia restrições

O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 anunciou, na tarde desta quarta-feira, 3, novas restrições para a abertura do comércio e estabelecimentos na cidade. As medidas, que entrarão em vigor nesta sexta-feira, 5, e serão válidas por 10 dias, visam conter o aumento dos números de casos de coronavírus, internações e mortes em decorrência da doença, registrado em Uberlândia nas últimas semanas. Após esse período, haverá uma nova avaliação do Comitê. (Diário de Uberlândia)

Timóteo cadastra acamadas

A secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo está realizando o cadastramento de pessoas acamadas (idosos e com outras comorbidades) para o recebimento da vacina contra o coronavírus em casa. O preenchimento dos formulários de cadastro integra o processo de vacinação contra a covid-19 no município. O cadastro está disponível no site da Prefeitura de Timóteo. Serão castradas as pessoas acamadas residentes em Timóteo. (Diário do Aço- Ipatinga)

Pesquisadores desenvolvem plataforma

Dados sobre a vacinação como número de imunizados, quantidade de doses disponíveis e os locais de aplicação, além dos profissionais envolvidos, estão disponíveis na plataforma Busco-Saúde. O sistema foi desenvolvido em parceria com pesquisadores da UFJF e foi ampliado para contemplar as informações a respeito do processo de vacinação no município. Os dados devem também ser usados para a realização de análises epidemiológicas sobre a pandemia da Covid-19 em Juiz de Fora. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Comissão vai fiscalizar empresa

A Prefeitura de Divinópolis publicou o Decreto nº 14.165 que cria a Comissão de Acompanhamento de Execução Assistencial do Contrato nº 21/2019, firmado entre o município de Divinópolis e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), atual administradora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto. O decreto foi publicado na edição do dia 29 de janeiro no Diário Oficial dos Municípios Mineiros. (Portal Agora- Divinópolis)