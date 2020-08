Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Escolas receberão R$ 690 mil

A microrregião Alto Rio Pardo vai contar com R$ 690.254,00 para os municípios aplicarem em ações de prevenção a Covid-19 nas escolas. O Ministério da Saúde destinou os recursos para a compra de materiais que garanta a segurança sanitária dos estudantes e profissionais nas escolas. O dinheiro repassado para cada cidade prevê aquisição de produtos de higienização, material de limpeza, álcool em gel, máscaras, termômetros e adesivos de marcação para distanciamento social. (Folha Regional- Taiobeiras)

JF deve ter mais de 400 mil eleitores

Pela primeira vez na história, Juiz de Fora deve ter mais de 400 mil eleitores aptos a votar nas eleições municipais marcadas para novembro, quando vão ser escolhidos os futuros ocupantes das 19 cadeiras na Câmara Municipal e também o chefe do Executivo, que vai estar no comando da Prefeitura. De acordo com dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade tem hoje 410.339 votantes em condições de manifestar seus anseios nas urnas na sucessão municipal. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Cidades receberão projeto-piloto

Montes Claros, Bocaiuva, Francisco Sá, Coração de Jesus, Varzelândia e Januária vão ser beneficiadas com o projeto-piloto desenvolvido pela Codevasf, que visa controlar processos erosivos e favorecer a conservação de solo e água em propriedades rurais, utilizando tratores e implementos agrícolas. Cerca de dez comunidades vão receber os equipamentos e insumos, totalizando investimentos de R$ 500 mil no projeto. Com o nome de “Revitalizar para produzir”, a intervenção foi idealizada por técnicos da Codevasf (Jornal O Norte- Montes Claros)

Municípios são credenciados

O Ministério da Saúde credenciou municípios para implantação de Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 em todo o País. Em Minas Gerais, vão ser destinados 1.018 leitos para 26 cidades. Para isso, o Governo Federal prevê um orçamento de R$ 432,4 milhões. Na região os municípios credenciados são: Abre Campo, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Mutum, Santana do Manhuaçu e São João do Manhuaçu. Cada município vai receber quatro parcelas de 60 mil reais. (Diário de Manhuaçu)

Unifal produz cabine de Ventilação

Os sistemas de Ventilação Não Invasiva (VNI) têm sido uma das opções para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Pensando nisso, a Universidade Federal de Alfenas (Unifal), por meio do Departamento de Infraestrutura (DI), da Pró-Reitoria de Administração (Proaf), passou a produzir cabines para doação. As primeiras peças foram doadas para Santa Casa de Alfenas e já estão em utilização. A proposta é produzir, pelo menos, 50 cabines. O protótipo da cabine foi criado pelo Instituto de Tecnologia e Biotecnologia do Amazonas (Instituto Transire). (A Folha Regional- Muzambinho)

Taxa de testagem em Formiga é a maior

As ações desenvolvidas em Formiga no combate ao novo coronavírus têm sido destaque na imprensa regional. Na semana passada, uma reportagem especial preparada pelo “MG2” da “TV Integração” apresentou um levantamento sobre a taxa de testagem para Covid-19 nas principais cidades da área de cobertura da emissora. Os dados divulgados na quarta-feira, 29, mostram que Formiga é o município da região que mais testa a população para diagnosticar os casos da doença. (Nova Imprensa- Formiga)

Fiemg repassa mais 10 mil máscaras

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Fiemg, por meio da Regional Rio Doce, Sesi e Senai tem unido todos os esforços no combate à covid-19. Na última quarta-feira, 29, mais uma etapa de doações de materiais foi concluída, atendo a 4 cidades de abrangência da Regional Rio Doce, que receberam máscaras descartáveis de proteção e álcool 70% no combate ao novo coronavírus (covid-19). As cidades de Aimorés e Guanhães receberam, cada uma, 2.000 máscaras cirúrgicas descartáveis e 150 litros de álcool glicerinado 70%. Itabirinha recebeu 2.000 máscaras e 200 litros de álcool. Para Governador Valadares foram repassadas 4.000 máscaras e 500 litros de álcool. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)