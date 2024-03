COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa Menino Maluquinho: Tá chegando a hora

Na última quinta-feira (21), recebi no estúdio do Super Canal, o professor João Condé, da Escola do Flamengo; e o gerente do GOINN Hotel, Wellington Bernardes. Em pauta, a expectativa para a segunda edição da Copa Menino Maluquinho nos dias 28, 29, 30 e 31 deste mês.

Wellington falou da importância do evento para a economia da cidade, principalmente o ramo de hotel. Afinal, é um feriadão, onde normalmente a ocupação é baixa, portanto, a Copa Menino Maluquinho acontece em ótimo momento. Além, da promoção esportiva, o legado social é enorme. O gerente do GOINN Caratinga, aproveitou para falar da ótima estrutura oferecida aos hóspedes, e da importância da parceria com a Liga Caratinguense de Desportos.

O papo com o professor João Condé foi sobre a expectativa dos meninos da Escola do Flamengo, que irão pela primeira vez disputar a Copa. Segundo o professor, embora carregue o peso de uma marca gigante, o principal objetivo é proporcionar aos alunos, e experiência de uma competição de alto nível, sem exigir títulos. Professor João, demonstrou ainda enorme conhecimento da metodologia de formação de base, e se diz muito feliz pela oportunidade de jogar a Copa Menino Maluquinho.

Regional: Estão querendo jogo

Ainda faltam quatro meses para julho chegar. Porém, vários clubes já estão buscando informações sobre o Campeonato Regional adulto. Alguns já até mesmo garantiram presença como o atual campeão Vermelhense, e a APEC (Associação de Piedade de Caratinga). Nos bastidores, as movimentações também já estão a todo vapor. Tem time em contato com técnicos já contratados, formando lista para montagem dos elencos. O alto nível do certame 2023, aumentou a expectativa para o campeonato desse ano.

Seleção brasileira: Vai começar a Era Dorival Jr.

Hoje é dia de Brasil em campo. Vai começar a história de Dorival Jr. na seleção brasileira. O amistoso em Wembley contra a Inglaterra marca o começo de um novo ciclo da única seleção pentacampeã do mundo. Entretanto, muitas dúvidas pairam no ar, a começar pela escalação e modelo de jogo. Em sua apresentação como técnico, Dorival disse que iria dar mais oportunidades a jogadores que atuam no Brasil. Mas, observando a provável escalação, vai mesmo na segurança de quem atua na Europa: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini, Rodrygo e Raphinha. Portanto, dos 11 titulares, apenas dois jogam no Brasil.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm