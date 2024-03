COLUNA ABRINDO O JOGO

Parabéns, Ryan

O jovem caratinguense Ryan Carlos se tornou atleta profissional há pouco tempo, atuou em São Paulo e Goiás. Mesmo tendo uma carreira recente e muita coisa ainda pela frente, quando está em Caratinga, além do descanso, aproveita o tempo usando seu talento para incentivar outros meninos a correrem atrás do sonho. Pra isso, Ryan criou o projeto MDL, Morada do Lago. Um time de futebol de base, que tem como metas disputar às principais competições da região. Uma iniciativa louvável que merece mais que os parabéns, merece apoio e incentivo. Os meninos estão empolgados com a oportunidade na Copa Menino Maluquinho, e o Campeonato Regional 11 e 13 futebol de campo. Será muito legal ver essa galerinha em ação.

MDL: Exemplo a ser seguido

Como apaixonado por esporte, principalmente futebol, fico feliz quando vejo iniciativas como da Morada do Lago. Afinal, não importa se numa comunidade carente ou numa comunidade em situação econômica melhor, sempre teremos crianças querendo jogar futebol, e pais dispostos a incentivar. Minha torcida, é para que o projeto siga crescendo. Independentemente de onde, o esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento social. Que outros possam seguir o ótimo exemplo.

Vamos ficar de olho

2024 é ano eleitoral, começou a temporada de pessoas que nunca apoiaram o esporte posarem de desportistas de carteirinha. O eleitor que não é bobo, sabe muito bem quem trabalha para o esporte, e quem só aparece a cada quatro anos, querendo demonstrar interesse em um tema que não conhece, e para falar a verdade, parece que tem raiva de quem entende. Acho muito importante que nós eleitores, busquemos informações sobre a vida dos candidatos, e a coerência entre o que falam, e o que fazem.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm