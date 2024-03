COLUNA ABRINDO O JOGO

CMM: Parceria fechada

Uma reunião na última quarta-feira (28/2) na sede do 62° Batalhão da PMMG, confirmou a parceria entre a PM e LCD (Liga Caratinguense de Desportos). A quadra do Batalhão, que já abriga o projeto Cidadão de Bem de Taekwondo, outra parceria entre as entidades, será sede de vários jogos de futsal na segunda edição da Copa Menino Maluquinho nos dias 28/29/30 e 31 de março. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria e receptividade de toda corporação. Obrigado tenente-coronel André Pedrosa e tenente Moraes pelo respeito, cordialidade e sensibilidade para com a causa. O esporte agradece.

Promover eventos com a grandiosidade da Copa Menino Maluquinho, que traz mais de 10 delegações de diferentes regiões para nossa cidade, que movimenta o comércio de bares, restaurante, lanchonete, hotéis e outros setores, só é possível com parcerias. É preciso compreender que é muito mais que esporte. E um trabalho social de grande importância, que o comando da nossa glorioso Polícia Militar faz tão bem ao longo de sua história.

Futsal vai ser show

O sucesso da 2° edição da Copa Menino Maluquinho já é uma realidade, mesmo faltando semanas para a os primeiros jogos. Todos as vagas para a modalidade do futsal já estão fechadas. Serão cerca de 500 atletas, delegações de oito cidades de diferentes regiões, além dos representantes de Caratinga. Não é exagero quando alguns desportistas se referem a competição como “Monumental Copa Menino Maluquinho”.

Como amante do esporte, profissional de imprensa esportiva há 28 anos, não tem como não ficar orgulhoso de Caratinga promover um evento que está apenas em sua segunda edição, e já se tornou tão importante.

A semifinal do Mineiro

Atlético, Cruzeiro e América já garantidos na semifinal antes da última rodada. Do interior, o Tombense completa os quatro clubes da semi. A única decisão pendente é se Cruzeiro será o primeiro do grupo ou segundo melhor geral. Isso irá influenciar nos confrontos. Porém, se antes da bola rolar o Atlético era visto como grande favorito, depois do desempenho abaixo na primeira fase, esse favoritismo diminuiu.

