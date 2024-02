COLUNA ABRINDO O JOGO

CrossFit: Galera cada vez maior

Muitas pessoas não sabem, mas, nossa cidade tem números crescentes quando o assunto é CrossFit. Vem aumentando às opções de box, consequentemente de atletas na modalidade que conquistou o Brasil. Assim, alguns nomes começam a se destacarem no cenário Regional e estadual. Em 2023, numa competição de alto nível em Governador Valadares, o trio de Caratinga conquistou o 1º lugar feminino intermediário – Silmara Costa, Katyusqya Guingo e Cariny Oliveira.

Esta semana, recebi numa Live na Rádio Cidade, (Estúdio 89), os atletas Pedrão e Silmara, além do promotor de eventos Heyder. A notícia é excelente para nossa cidade. Motivado pelo crescente número de adeptos, e os ótimos resultados, tiveram a iniciativa de promover em abril, o primeiro grande evento em Caratinga. Uma enorme estrutura será montada na UNEC II no Bairro das Graças, para o evento que espera contar com mais de 150 atletas de diversas cidades no dia 20 de abril. A live completa e a ótima resenha, pode ser assistida no @radiocidadecaratinga.

Copa Menino Maluquinho: Tá chegando!

A cada dia aumenta a expectativa para a segunda edição da Copa Menino Maluquinho. Até mesmo a diretora da Liga Caratinguense de Desportos, Marina Pires, acostumada com promoções grandiosas, tem se surpreendido com o interesse de equipes e projetos sociais que querem estar presentes na competição. A coordenação tem procurado atender a todos, mas a demanda tá aumentando e será preciso limitar.

Cruzeiro: Que vexame

A eliminação cruzeirense diante do desconhecido Sousa da Paraíba, logo na primeira fase da Copa do Brasil não é inédita. Mas, como se trata do maior campeão da competição, diante de um adversário da 4ª divisão do futebol brasileiro, entra para história como um grande vexame. O nem mesmo o péssimo estado do gramado serve de argumento para a derrota diante de um adversário que jogou melhor, mereceu o resultado, e só não fez mais porque mesmo tendo falhado no primeiro gol, o goleiro evitou pelo menos mais uns dois. Que sirva de alerta para diretoria e SAF, o elenco precisa ser qualificado para o restante da temporada.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm