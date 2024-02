COLUNA ABRINDO O JOGO

2ª Copa Menino Maluquinho

Em 2023, a Liga Caratinguense de Desportos promoveu a primeira edição da Copa Menino Maluquinho de Futsal e voleibol. Inicialmente a competição foi pensada para também atender os adeptos do basquetebol. Porém, duas equipes que viriam de outras regiões tiveram problemas de última hora em suas cidades e não puderam vir. Ainda assim, a dimensão do evento impressionou. Afinal, foram nove delegações de diferentes cidades, modalidades futsal e vôlei feminino e masculino, nas faixas etárias de 09 a 17 anos. Um show de animação e juventude nos ginásios do América e Limoeiro. Mais de 600 atletas, além de comissões técnicas circulando pela cidade durante 04 dias. Oque também obviamente se refletiu numa melhora do comércio local. A Copa Menino Maluquinho tem por finalidade promover ampla mobilização da comunidade esportiva, aumentando sua participação em atividades esportivas, a integração social, a busca de talentos e a construção da cidadania. Diante de todo esse sucesso, desde o ano passado, diversas cidades já entraram em contato com a LCD pedindo informações e confirmando participação na 2ª edição da Copa, prevista para final de março.

Vermelhense Sub 11 e 13 vêm aí

Recebi com enorme alegria, a confirmação do Esporte Clube Vermelhense na disputa do Campeonato Regional sub 11 e 13 da LCD. Afinal, presidente Fabiano e sua diretoria, inteligentes que são, sabem que todo trabalho feito nas categorias de base, sempre tem resultados positivos, se não esportivo, social certeza que terá.

Campeão em 2023 do Regional adulto, quando a cidade se vestiu de vermelho e branco, não tenho a menor dúvida que novamente a cidade abraçará os meninos e farão bonito na competição. Que a iniciativa do Vermelhense, sirva de modelo e inspiração para outros clubes.

Mineiro: Primeiro clássico do ano

Campeonatos estaduais são considerados tecnicamente os mais fracos da temporada. Mas, a coisa muda de figura quando chega o clássico. Aqui em Minas não é diferente. O encontro Atlético x Cruzeiro é sempre imprevisível, mesmo quando temos um favorito. Por isso, mesmo olhando para o Galo como dono do melhor elenco, tendo um trabalho mais consolidado de Felipão, não dá pra dizer que a Raposa não possa vencer. Minha humilde opinião, o alvinegro é favorito por diversos motivos, mas, ano passado também era, e o time celeste venceu. Portanto, favoritismo não é certeza de vitória.

