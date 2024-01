COLUNA ABRINDO O JOGO

Que tristeza, amigo

De todas as notícias do final de semana, nenhuma poderia ser pior e mais dolorosa que essa. Sua partida repentina conseguiu me deixar sem palavras. Por mais espiritualizados que possamos ser, a morte será sempre um grande mistério. Teremos sempre perguntas e dúvidas: Porque você? Porque agora? Sempre haverá porquês. Única certeza que temos, é que não há como fugir desse momento. Sendo assim, resta a nós que ficamos, abraçar sua família, compartilhar essa dor, e relembrar os grandes momentos que desfrutamos juntos. As peladas da imprensa, nossas resenhas sobre o Flamengo, política, trabalho, é meu amigo Léo Baião, você vai deixar muita saudade. Vá com Deus amigo. Um dia a gente irá se encontrar.

Regional 2024: Campeão garantido

O tradicional Campeonato Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos está confirmado para o mês de julho. Em 2023, o certame foi um dos melhores e mais equilibrado dos últimos anos. A competição que contou com 08 clubes, demonstrou nível técnico elevado, o que refletiu em ótimos jogos ainda na primeira fase.

O título ficou com o Esporte Clube Vermelhense, da vizinha cidade de Vermelho Novo. O alvirrubro fez dois grandes jogos contra o Santa Bárbara que terminaram empatados. Assim, a decisão do campeão só saiu nas cobranças de pênaltis, emoção até o último lance. A festa do título durou semanas, e fez a cidade se colorir de vermelho e branco. Assim que a LCD anunciou que o certame irá acontecer no mês 07, a diretoria do Leão se apressou em garantir o comandante Beto para tentar o Bicampeonato.

Mineiro: Só começando

Se temos uma certeza em relação ao Campeonato Mineiro, é que o título ficará com um dos três grandes da capital. Porém, dentre esses, não tem como tirar o favoritismo atleticano. Nem mesmo o resultado ruim da estreia muda esse cenário. Cruzeiro e América estão abaixo em qualidade técnica, poder de investimento e até entrosamento. Portanto, foram só duas rodadas até agora, mas, o Galo é muito favorito.

Rogério Silva

