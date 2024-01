COLUNA ABRINDO O JOGO

Tempo bom de criança

Exatamente hoje 27, completo 50 anos de vida. Já falei, escrevi, narrei por diversas vezes minha infância pobre, de muita luta e trabalho desde meus oito anos, vendendo salgados pelas ruas do bairro Esplanada até o bairro Zacarias. Claro, além dos estudos que jamais me descuidei, sobrava tempo para brincar de bola nos vários campinhos que existiam na época. Porém, como todo menino do meu tempo, sonhava em ser jogador de futebol. Assim, empolgado pelo que vi a seleção brasileira de 1982 jogar na Espanha, Flamengo, Atlético, Grêmio no Brasil, acordei bem cedinho num sábado como hoje, e com o dia ainda escuro antes das 6:00 da manhã, fui tentar a sorte na escolinha do Esporte Clube Caratinga. Nas mãos, uma chuteira Montreal tamanho 36 que minha mãe havia comprado na Casa Orvy, com dinheiro que foi juntando dos salgados que eu vendia para ajudar nas despesas de casa. Lembro como se fosse hoje, nunca vi tanto menino junto pra jogar bola. Fomos recebidos por um senhor já idoso chamado Elói. Confesso que entendia muito pouco do que ele dizia. Só sabia que eu iria jogar no time D. No meio do treino, pediu pra eu sair, esperar do lado de fora. Quando já estava triste em vê os meninos jogarem, me colocou de volta, no time B, onde fiquei até o final. No sábado seguinte, comecei na escolinha B, novamente na metade do treino, fui tirado outra vez, mas, logo em seguida, colocado no time A, passando por todas às categorias. Minha infância foi realmente muito pobre, mas, longe de ter sido infeliz. Muito pelo contrário, felicidade nunca faltou.

Copa Menino Maluquinho tá na programação

Um dos maiores sucessos promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos ano passado, foi a primeira edição da Copa Menino Maluquinho. A competição reuniu delegações participantes de dez cidades, que disputaram troféus e medalhas nas modalidades de vôlei masculino e feminino, além de futsal masculino em diferentes faixas etárias. A cidade se coloriu de juventude e muita alegria da garotada. Os ginásios ficaram lotados, jogos de alto nível. O comércio se favoreceu com a circulação de tanta gente por 04 dias em Caratinga. Diante de todo esse sucesso, ainda mesmo antes do final da primeira edição, foi unânime entre atletas, técnicos e pais, em saber se 2024 teríamos a competição outra vez. Portanto, a Copa Menino Maluquinho está sim na programação para este ano, faltando apenas alguns pontos para confirmação.

Mineiro: capital x interior

Ninguém duvida que os grandes da capital são os favoritos para conquistar o Campeonato Mineiro. Principalmente o Atlético. Afinal, o alvinegro é quem tem melhor elenco, mais poder de investimento, e um trabalho mais consistente e um time mais entrosado. Cruzeiro e América na minha humilde opinião estão um pouco atrás.

Do outro lado, os clubes do interior, mesmo voltando antes de férias, não conseguem fazer frente, exatamente pela disparidade técnica, estrutura e poder de investimento. O campeonato é legal, mas, cada um com seus objetivos.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]