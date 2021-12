COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa Distrital: Raio X dos comandante

Domingo é dia de conhecermos o campeão da 36ª Copa Distrital de Caratinga. A tradicional competição que teve sua primeira edição em 1984, tendo o AVANTE de Ipaba como campeão, passou por muitas transformações em seu formato e regulamento até os dias atuais. Entretanto, o que nunca mudou é o prazer em vencê-la e escrever seu nome na história. Neste domingo (19), o estádio Dr. Maninho será palco de mais uma grande decisão. Na categoria titulares, duas equipes que representam dois dos distritos mais importantes do município. União de Santo Antônio de Manhuaçu e Dom Lara. Duas comunidades que adora futebol e se orgulham muito de sua gente. Na edição de número 36 da Copa, não pouparam esforços para montagem de elencos de qualidade, com atletas vitoriosos, experientes, e determinados em mais uma vez conquistar o título. Porém, assim como no futebol profissional, no amador a escolha do técnico é de vital importância para sonhar com o título. Em tempos de futebol com jogadores cada vez mais parelhos, sem aquele craque fora de série como nos tempos áureos, a figura do comandante ganha cada vez mais relevância para quem sonhar em ser campeão. Sendo assim, posso garantir sem medo de errar que União de Santo Antônio e Dom Lara estão sendo dirigidos por dois ótimos treinadores.

Dedeu tem 41 anos, foi goleiro dos bons, conquistou títulos na maioria dos clubes que defendeu nos tempos de arqueiro. Sempre demonstrou ter liderança enquanto jogou. Depois que pendurou as luvas, teve sua primeira experiência como técnico em 2014. O primeiro título foi comandando o aspirante do Dom Lara em 2017. Em 2018 conquistou o Campeonato Regional da LCD comandando o Santa Cruz, em 2019, repetiu a dose e levou a taça do Regional no comando do recém criado São Judas. 2021 conquistou a tradicional Copa do Café pelo Santa Bárbara. Portanto, Dedeu sabe o caminho para os títulos.

Beto tem 45 anos, também foi um excelente zagueiro, dede jovem demonstrava dom para liderança, o maior exemplo, aconteceu em 1994 quando o Santa Rita decidiu formar uma seleção regional para disputar o Campeonato Mineiro de Juniores pela primeira vez em sua história. Mesmo sendo um dos mais jovens do elenco, o técnico Carlinhos Careca confiou a ele a braçadeira de capitão, num time que contava com jogadores mais velhos que ele como: Eu, Juquinha, Tom, Andrezinho, Chiquinho. Pendurou as chuteiras ainda bem jovem. Formou-se em educação física, em 2006 iniciou a trajetória como técnico no Esplanada. Levou o Limoeiro a conquista de seu primeiro Regional da LCD em 2015, conquistou o mesmo título pelo Santa Cruz em 2016, no ano seguinte, faturou novamente o certame da Liga no comando do Entre Folhas. Em seu currículo, ainda conta uma Copa Distrital pelo Dom Lara, uma Copa Distrital em Vermelho Novo, Um Regional da Ponte Nova pelo Limoeiro, Uma Copa Leste, Copa Minas Rio, Copa Alvorada RJ, Copa Baixada RJ. Longe de Caratinga desde que se mudou para o Rio de Janeiro para acompanhar o filho Guilherme na base do Vasco da Gama, Beto não tinha trabalhado novamente em Caratinga. Mas, ao receber o convite do União de Santo Antônio, mesmo em meio a Distrital, consultou a família e alguns amigos, e resolveu aceitar o desafio de pegar um trabalho que não iniciou. Na eleição promovida pela coluna Abrindo o Jogo ano passado para eleger os melhores jogadores e técnicos dos últimos 25 anos, foi eleito recebendo votos de vários adversários como o melhor técnico. Entretanto, com sua ida para a Cidade Maravilhosa, muitos apontaram Dedeu como “o melhor técnico da região”

Neste domingo, o destino resolveu colocar os dois frente a frente. Obviamente quem decide jogos são jogadores em campo. Porém, quem os escala, escolhe esquema tático, decide o momento de substituições é o técnico. Por isso, eles são cada vez mais importantes. A pergunta não é quem é melhor, a pergunta é: Quem vai levar a melhor no domingo e somar mais uma conquista no currículo?

RAIO X

Raio x da final:

Dom Lara x União de Santo Antônio

Willian x Adalberto – Goleiro

Fred x Lucas Capacete – Lateral Direito

Luiz x Daniel – Zagueiro

Pedrão x Wilson – Zagueiro

Caíque x Panela – Lateral Esquerdo

Testa x Marlin – Volante

Edson x Rheryson – Volante

Willian Coronel x Xadin – Meia

Victor Hugo x Papaulo – Meia

Canibal x Rogerinho – Atacante

Juliano x Pezinho – Atacante

Dedel x Beto – técnico.