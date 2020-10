COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu Zé!

Se tem algo que me orgulho é dos amigos que colecionei através do futebol. Desde a infância até hoje. Porém, com o passar dos anos, o tempo se encarregou de ir aos poucos levando muitos desses amigos. Esta semana nosso futebol perdeu um grande personagem. O meu amigo e ex-treinador Zé Márcio infelizmente nos deixou ainda jovem, aos 56 anos. Entretanto, deixou também uma legião de amigos por onde passou. Como passei parte de minha infância na rua Manoel Gonçalves de Castro (rua da Piedade), conheço Zé e toda família faz um bom tempo. Desde seus tempos de bom zagueiro do Esplanada e consequentemente ainda jovem, treinador das categorias de base. Porém, meu primeiro contato com ele em relação ao futebol se deu em 1992 quando foi convidado para comandar um dos últimos times que o América montou para disputar o Campeonato da Cidade, que na época ainda não era chamado de Regional. Me lembro que no ano anterior havia jogado o campeonato de juvenil pelo Santa Rita. Como vários atletas mais experientes do Leopardo da Vila foram jogar para o América, acabei sendo chamado também. Tive a felicidade de ganhar dele a oportunidade de vestir a gloriosa camisa alvirrubra como titular na lateral direita de um time muito bom que mesclava jovens como eu com 18 anos e experientes como Mário da Tia Rita por exemplo. Fizemos boa campanha e honramos o nome do América.

No ano seguinte em 1993, Zé Márcio montou e comandou o timaço do Esplanada campeão invicto de juniores. Novamente me deu a oportunidade de ser o dono da camisa 02. Boas lembranças de um cara humilde, generoso e que sabia fazer amigos. Valeu Zé!

Mineiros: Coelho é Minas na Copa do Brasil

Atlético e Cruzeiro já estão fora da Copa do Brasil. O América é o representante de Minas nas Oitavas de final. Agora com a chegada dos times da Libertadores a coisa fica mais difícil. Porém, o adversário americano será o Corinthians. O Timão não vive boa fase. Sem técnico e com eleições à vista, acho que o Coelho pode endurecer as coisas para o time do Parque São Jorge. Entretanto, nunca se deve menosprezar a força e a grandeza do Corinthians

O Cruzeiro voltou a vencer na série B, a boa vitória sobre a Ponte Preta deixa uma ponta de esperança no torcedor. Não só pelo resultado, mas principalmente pelo desempenho. Porém, como diria minha avó “angu de um dia não engorda cachorro” significa que sequência é muito importante. Quem sabe diante do líder Cuiabá?

O Atlético lidera o Brasileirão com muitos méritos. O time de Sampaoli pelo fato de ter pela frente apenas a competição, pode se dedicar e manter foco total. Sem dúvida é favorito diante do Vasco. Mas, não irá enfrentar um adversário qualquer. O time de Ramon Menezes já provou que tem padrão de jogo e está organizado.

Rogério Silva

