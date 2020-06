COLUNA ABRINDO O JOGO

Wallef: Uma bela história

Tenho dito sempre, que nesse momento onde as lives se tornaram febre por todo o mundo e as redes sociais estão inundadas delas, é importante sempre buscar personagens que tenham boas histórias pra contar. Tenho dado sorte em todas que tenho realizado. Tive a oportunidade de entrevistar campeões brasileiros, campeão do mundo e muitos atletas vitoriosos. Porém, a live da última quinta-feira (11) foi especial.

O goleiro Wallef se tornou conhecido por nós mineiros pelas defesas que fez no jogo que eliminou o Atlético da Copa do Brasil este ano. Jogo que causou a queda do técnico venezuelano Dudamel. Aliás, esse jogou fez Wallef se tornar conhecido pelo Brasil inteiro já que foi o destaque da partida. Porém, na resenha que tive com ela semana passada, o cara mostrou que é muito mais que um goleiro que eliminou o time grande.

Nascido em São José dos Calçados, cidades de 12 mil habitantes, no interior do Espírito Santo, Wallef começou no futebol na base do Red Bull Brasil, Depois, passou por Madureira, Serra Macaense, São João da Barra e Goytacaz. Durante nossa live, contou que passou por Caratinga de viagem quando estava indo tentar a sorte no Democrata GV

“Quando fui subir para os profissionais eu fiquei quatro meses sem clube na minha casa. Eu pensei em desistir, sentia uma decepção muito grande porque joguei em todos os times que passei, mas não conseguia assinar contrato”, lamentou.

“Nisso, um treinador chamado Rogério estava com um projeto em um clube amador chamado Bangu, de Afogados, e fui jogar na várzea. Não tenho vergonha de dizer que meu salário era R$ 500,00. Também falei para o treinador que não tinha dinheiro para passagem. Ele me ajudou e fui me aventurar sem conhecer ninguém e conseguir um lugar ao sol. Me destaquei e consegui me profissionalizar pelo Afogados FC para jogar a segunda divisão do Pernambucano”.

Durante a resenha, Wallef se emocionou e deixou as lágrimas rolarem ao se lembrar do pai que faleceu recentemente e não chegou a ver o filho se tornar reconhecido pelo país inteiro. Demonstrando ser um cara que valoriza muito a família, falou com carinho da mãe, da irmã, e declarou amor a noiva com quem pretende se casar em breve. Esta semana Wallef estará retornando ao Afogados onde deixou uma renovação de contrato acertada. Com muitos elogios ao clube que lhe deu a primeira chance como profissional, recentemente foi eleito pela torcida o grande ídolo do jovem clube da cidade. Afogados de Ingazeira tem apenas sete anos de vida.

Sem dúvida uma história de superação, garra, e vontade de realizar o sonho de ser jogador de futebol. Esta live me provou algo que eu já sabia, por traz de um grande personagem, sempre tem uma grande história. No caso de Wallef, uma que deveria servir de inspiração para todos aqueles que têm um sonho.

