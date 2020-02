COLUNA ABRINDO O JOGO

Café com esporte

Na semana que passou, aproveitei pra fazer uma visita ao Departamento de Esporte e tomar um café com os amigos João Pereira, superintendente de Esportes; Robson da Silva, diretor de Esportes, e o comunicador amigo de longa data o competente locutor Luiz Carlos “Talharim”. Além de uma resenha de altíssima qualidade com essas feras, o principal assunto foi o esporte. Em ano eleitoral, é normal o calendário ficar mais apertado para promoção de todos os eventos. Porém, senti tanto de João como de Robson, além do desejo de ver acontecer todas as competições, um compromisso em fazê-las acontecer. Na conversa informal, o superintendente confirmou que está tentando agendar uma reunião sobre a Copa Distrital com o prefeito Dr. Welington para os próximos dias que contará com a participação de todos os times interessados em disputar a competição. Robson, fez questão de lembrar as copas de bairros e torneios que foram apoiados pela administração municipal, e que não tem dúvidas que teremos um ano movimentado com o departamento apoiando sempre que possível.

Mineiros: Clássico mais ou menos

A rodada do final de semana foi marcada pelo clássico Cruzeiro x América. Ambos que jogarão a Série B este ano, ainda podem se encontrar também pela Copa do Brasil. Porém, o primeiro clássico do ano foi bem “mais ou menos”. A Raposa com uma equipe formada por muitos garotos, demonstrou que dependerá muito deles ao longo da temporada. O time de Adilson Batista conta com experientes como Fábio, Leo e Edilson, mas sem dúvida quem terá a responsabilidade de decidir jogos será a garotada. Pelo lado americano, a base do ano passado foi mantida. O novo treinador que fez apenas seu segundo jogo no comando do time, não teve tempo ainda para implantar seu estilo de jogo ao Coelho. Lisca Doido gosta de um time mais vertical, sem tanto toque de bola, diferente de seu antecessor. O placar de 1 a 1 acabou ficando justo num jogo onde ninguém merecia vencer.

O Atlético lidera o campeonato depois de vencer a URT por 1 a 0 em Patos de Minas. Porém, a qualidade do jogo ainda está longe da esperada. Em vários momentos da partida o Galo foi um time muito confuso taticamente. O meio campo voltou a ter dificuldade na articulação. Sem dúvida Dudamel terá mais dificuldade que o previsto para acertar a equipe. O desafio do meio de semana será contra o Campinense da Paraíba pela Copa do Brasil. Como o favoritismo é todo alvinegro.

Brasil no Japão

A vaga para os jogos olímpicos do meio deste ano no Japão veio apenas no último jogo. A seleção brasileira pré-olímpica bateu a campeã Argentina por 3 a 0 e garantiu a segunda vaga para os jogos. A campanha dos garotos tem bom começo, caiu de produção, correu risco de ficar fora dos jogos olímpicos. Entretanto, as mudanças na escalação e principalmente a forma de jogar promovidas pelo técnico André Jardine surtiram efeito. O time fez um ótimo primeiro tempo fazendo 2 a 0, no segundo mesmo caindo de produção, marcou mais um e carimbou o passaporte para Tóquio.

