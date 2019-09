COLUNA ABRINDO O JOGO

Última chamada para o Regional

Hoje acontece nas dependências da Superintendência de Esportes Municipal, o terceiro é ultimo arbitral para a realização do Campeonato Regional 2019 promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. A expectativa é de 12 participantes no certame deste ano. Porém, até o presente momento, 10 equipes confirmaram participação. Por outro lado, teremos algumas novidades na competição, o recém-criado São Judas Futebol Clube do bairro Limoeiro, o Vermelhense da querida cidade de Vermelho Novo são algumas delas. Além disso, espera-se como sempre um elenco fortíssimo montado pelo Esplanada, e claro, um time não menos forte do atual campeão Santa Cruz. Hoje às 19h será batido o martelo e dada a largada para o certame.

Mineiros: 50% de aproveitamento na rodada

O Atlético até fez um bom jogo diante do Corinthians. Mas, depois da falha do ótimo goleiro Cleiton e o gol de Gustavo, o Galo perdeu e estacionou na 6ª posição no Brasileirão. Na minha opinião, tem faltado ao alvinegro poder de finalização. O time até cria situações de gol, mas tem falhado muito e comprometido a campanha. Já foi assim diante do fraco La Equidad no jogo no Horto, mas, quando acontece diante de um adversário com um pouco mais de qualidade as derrotas são inevitáveis.

O Cruzeiro bateu o Vasco por 1 a 0 com gol do garoto da base Maurício. O Vasco esbarrou nas limitações do elenco. Luxemburgo tem usado todo seu conhecimento para organizar o time. Mas, falta qualidade pra render um pouco mais. Já o Cruzeiro tem evoluído sob o comando de Rogério Ceni. Ainda é cedo pra afirmar que irá brigar por coisas maiores esse ano. Mas, o torcedor já começar a ter mais esperança para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil diante do Internacional. A tarefa é difícil. Vencer o Colorado no Sul é sempre complicado. Mas, não impossível.

Gringos liderando

Flamengo líder do Brasileirão com 36 pontos comandado pelo técnico português Jorge Jesus; Santos vice líder como os mesmos 36 pontos (perde no saldo de gols) comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. Na minha humilde opinião, as coincidências vão muito além do primeiro nome de ambos. Porém, passa pelo fato de serem técnicos estrangeiros. Entretanto, a nacionalidade de ambos tem pouca importância no contexto geral. Pra mim, o principal motivo para estarem liderando o campeonato mais importante do país, é a maneira que ambos pensam futebol. Aliás, diga-se de passagem, uma forma muito diferente da grande maioria dos “professores” brasileiros. Principalmente aqueles da velha geração: Mano Menezes, Felipão, Levir Culpi – Esse o mais ultrapassado de todos – Abel Braga e alguns outros. Ainda pensam futebol como sendo mais importante a marcação. O “ganhar se der, se não der empatar tá ótimo”. Jorge Jesus e Sampaoli pensam de outra maneira. Pra eles, ter a posse de bola, controlar o jogo, incomodar o adversário, buscar sempre o gol é mais importante. Ás vezes não dá certo. Porém, quando encaixa, o prazer do jogo e o resultado positivo andam juntos.

