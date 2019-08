COLUNA ABRINDO O JOGO

2ª Arbitral do Regional

Hoje acontece o segundo encontro dos clubes interessados em disputar o Campeonato Regional da LCD (Liga Caratinguense de Desportos). A reunião acontecerá ás 19:00 horas novamente nas dependências da Superintendência de Esportes Municipal. Aliás, novamente essa parceria LCD e prefeitura se mostra de enorme importância para a promoção do certame. Novamente os gestores municipais entenderam a importância do Regional para nosso futebol. A expectativa é termos bola rolando no dia 15 de Setembro. Espera-se pelo menos 12 participantes numa competição com ótimo nível técnico. Afinal, alguns clubes passam o ano esperando pelo campeonato e não abrem mão de investir alto em nomes de peso para seus elencos.

Mineiros: Rodada sem vitória

Atlético e Cruzeiro entram em campo no final de semana para compromissos teoricamente favoritos pelo Brasileirão em seus confrontos. O Galo recebeu o Bahia no Horto com ótimo público e com time em sua maioria reservas. Ainda assim, esperava-se um desempenho melhor do alvinegro que poderia ter encostado ainda mais nos líderes. Porém, faltou poder de reação diante do time baiano bem treinado por Roger Machado.

O argumento de ter entrado com time reserva, é o fato do de ter uma decisão hoje contra o La Equidad pela Copa Sul Americana. Mesmo tendo vencido em casa por 2 a 1 e tendo vantagem de poder empatar para se classificar, o desempenho contra o jovem time colombiano foi preocupante. Continuo enxergando o Atlético como favorito. Porém, é preciso ter mais atenção e não desperdiçar tantas oportunidades de matar o jogo.

O Cruzeiro deixou escapar a segunda vitória consecutiva sob o comando de Rogério Ceni. Diante do CSA em Alagoas faltou matar o jogo quando teve oportunidade e foi castigado nos acréscimos. Com mais uma semana livre para treinar, a Raposa terá o Vasco pela frente no domingo no Mineirão. Aliás, o time de São Januário venceu o São Paulo e tem jogado bem a maioria dos jogos.

Quem com VAR fere, com VAR será ferido!

O Árbitro Auxiliar de Vídeo segue causando polêmicas no Brasileirão. No jogo São Paulo e Ceará que marcou a estreia de Daniel Alves com vitória tricolor por 1 a 0 gol do camisa dez, a polêmica ocorreu quando o goleiro Tiago Volpe sai de maneira atabalhoada e se chocou contra o atacante cearense. Um lance que 99% das pessoas imaginou que o goleiro seria expulso sem mesmo precisar do VAR. Porém, o “juizão” mandou seguir e não marcou absolutamente nada. Obviamente o que revoltou o clube cearense, e motivou uma representação na CBF – o que convenhamos não dará em nada – entretanto, na derrota para o Vasco nesta rodada foi a vez do Tricolor sofrer com o VAR. uma jogada perigosa do atacante Raniel que merecia o cartão amarelo, a cabine do VAR chamou o árbitro Anderson Daronco que reviu o lance expulsou o atacante são paulino. Dessa vez foi Cuca quem esbravejou contra a arbitragem. O que não acontece quando foi favorecido. Por essas e outras, não acredito que arbitragem no Brasil tem solução.

