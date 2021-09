CINEMA PARA A CRIANÇADA

Ação é fruto da parceria da AECADC com o Projeto Cinema na Comunidade, da cidade de Ubaporanga

DOM CORRÊA, No último sábado (11), a AECADC- Associação Esportiva para Crianças e Adolescentes de Dom Corrêa), promoveu em parceria com o Projeto Cinema na Comunidade, da cidade de Ubaporanga, uma sessão naquela localidade com a exibição do filme ‘Space Jam’. O telão foi montado em frente à igreja católica, sendo que, além das crianças, vários pais compareceram para prestigiar o evento. Como todo bom cinema, não podia faltar aquela pipoca para a criançada se deliciar enquanto curtiam o filme.

Criada no ano de 2019, AECADC, instituição sem fins lucrativos, com sede do distrito de Dom Corrêa, atualmente administra dois projetos sociais, sendo uma escolinha de futebol e um projeto de jiu-jitsu. No mês de julho do presente ano, foi declarada como instituição de reconhecida utilidade pública municipal, mediante aprovação de projeto de lei na Câmara Municipal de Manhuaçu e sanção da Prefeita Municipal.

A diretoria da Associação afirma que após o longo período de pandemia, este é o primeiro de muitos outros eventos desta natureza, pois, o principal objetivo da entidade é oportunizar as crianças e adolescentes da região, bem como, promover a interação comunitária através de suas atividades.