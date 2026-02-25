Viola de Feira reúne música, tradição e público no mercado municipal

CARATINGA- O Mercado Municipal Roberto Rezende Carli, em Caratinga, foi palco de mais uma edição do Viola de Feira – Alimento do corpo e da alma, evento que celebrou a cultura popular mineira em uma manhã marcada por música, tradição e grande participação do público.

Subiram ao palco os artistas Wilson Dias e Titane, além de Bilora e Nádia Campos, que encantaram o público com repertórios que exaltam a identidade cultural de Minas Gerais.

Com entrada gratuita, o evento reforçou a proposta de valorizar a música de raiz e fortalecer o Mercado Municipal como espaço de convivência, cultura e economia local.

O Viola de Feira é uma realização do Instituto Sociocultural Valemais, com produção da Picuá Produções, por meio do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e do Governo de Minas Gerais. A iniciativa contou com apoio da Prefeitura de Caratinga.

A manhã de sábado foi marcada pelo tradicional clima de feira, pelo cheiro de café fresco e pelo som da viola ecoando entre as bancas, consolidando iniciativas que promovem a cultura regional e preservam as tradições mineiras.