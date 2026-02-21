Verônica Moreira lança ‘Minhas Vertentes’ em noite dedicada à poesia na FUNEC

Autora apresenta novo livro e o Catálogo Literocultural – Volume 2, reunindo escritores da cidade e de outras regiões

CARATINGA – A escritora caratinguense Verônica Moreira promove, na próxima quinta-feira (27), o lançamento de seu novo livro de poesias, ‘Minhas Vertentes’, em evento marcado para as 19h, no Espaço Cultural da FUNEC, localizado na Rua Moacir de Mattos, em frente ao supermercado Coelho Diniz.

A obra foi aprovada pelo Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB) Municipal e marca uma nova etapa na trajetória literária da autora, reunindo poemas que exploram emoções, vivências e reflexões pessoais.

Na mesma ocasião, também será lançado o Catálogo Literocultural – Volume 2, publicação coletiva que reúne autores de Caratinga e de outras cidades. Durante a cerimônia, os exemplares serão entregues aos coautores presentes.

A programação inclui leitura de poesias com os escritores participantes e apresentação de textos inéditos do novo livro, proporcionando ao público um momento de integração entre autores e leitores.

Os exemplares estarão à venda no local pelo valor de R$ 35,00.

Além do lançamento em Caratinga, Verônica Moreira também deverá apresentar a obra no Instituto Gothland, no município de Manhuaçu, em data a ser anunciada, atendendo a convite do delegado cultural e comendador Fabrício Santos.

O evento é aberto ao público e integra as ações de incentivo à cultura contempladas pelo PNAB, reforçando a valorização da produção literária local e o fortalecimento do cenário artístico regional.