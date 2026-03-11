Quando o sono falha: fisioterapia do sono ajuda a devolver noites tranquilas

CARATINGA – Dormir deveria ser um processo simples: deitar, fechar os olhos e descansar. Mas, para muita gente, a noite tem se transformado em um desafio silencioso. Ronco intenso, pausas na respiração e a sensação de acordar cansado são sinais de que o corpo pode não estar descansando como deveria.

O alerta ganha ainda mais força nesta semana, quando especialistas em todo o mundo chamam atenção para a importância do sono. A próxima sexta-feira (13) marca o Dia Mundial do Sono, data criada para conscientizar sobre os impactos dos distúrbios do sono na saúde física e mental.

Segundo a fisioterapeuta do sono Juliana Reis, um dos problemas mais comuns identificados nos consultórios atualmente é a apneia do sono. A condição provoca interrupções na respiração durante a noite e pode passar despercebida por muito tempo.

“A apneia do sono é caracterizada por pausas na respiração enquanto a pessoa dorme. Muitas vezes o paciente não percebe que isso está acontecendo, mas acorda cansado, com dor de cabeça ou sonolência durante o dia. Em muitos casos, quem primeiro nota o problema é alguém que dorme ao lado e percebe o ronco alto ou as interrupções da respiração”, explica.

Embora pareça um momento de descanso absoluto, o sono é um período em que o organismo realiza diversas funções essenciais. Durante a noite, o corpo regula hormônios, consolida memórias e promove processos importantes de recuperação física.

Quando a respiração é interrompida repetidamente, esse ciclo natural é prejudicado.

“Quando há apneia, o organismo entra em estado de alerta várias vezes durante a noite para retomar a respiração. Isso fragmenta o sono e impede que ele seja realmente restaurador. Por isso a pessoa pode dormir várias horas e, ainda assim, acordar com sensação de cansaço”, afirma a especialista.

Entre os tratamentos mais utilizados para os casos de apneia está o CPAP – sigla em inglês para pressão positiva contínua nas vias aéreas. O aparelho envia ar pressurizado por meio de uma máscara, mantendo as vias respiratórias abertas durante o sono.

“O CPAP é considerado um dos tratamentos mais eficazes para a apneia do sono. Ele impede o colapso das vias aéreas durante a noite, evitando as pausas respiratórias e melhorando significativamente a qualidade do sono e da vida do paciente”, destaca Juliana.

No entanto, tratar os distúrbios do sono nem sempre depende de apenas uma especialidade. Muitas vezes o acompanhamento envolve uma equipe multidisciplinar, com profissionais de diferentes áreas da saúde.

“Os problemas do sono costumam exigir um olhar conjunto. Médicos, fisioterapeutas, dentistas e outros profissionais podem atuar de forma integrada para avaliar as causas do distúrbio e indicar o tratamento mais adequado para cada paciente”, explica.

É nesse contexto que a fisioterapia do sono tem ganhado espaço. O trabalho envolve orientação respiratória, adaptação ao uso de equipamentos e reeducação do padrão de respiração.

“A fisioterapia do sono ajuda na reabilitação respiratória e também na adaptação ao tratamento, especialmente para pacientes que utilizam o CPAP. O objetivo é melhorar a função respiratória e contribuir para que o paciente volte a ter um sono de qualidade”, afirma.

Outro fator que tem interferido no descanso da população é a desregulação do chamado relógio biológico. Rotinas irregulares, excesso de telas e hábitos noturnos cada vez mais comuns fazem com que muitas pessoas invertam o ciclo natural do sono.

“O nosso organismo é biologicamente programado para dormir à noite e ficar ativo durante o dia. Quando a pessoa passa a dormir de madrugada com frequência ou troca o dia pela noite, esse ritmo natural é prejudicado e podem surgir vários problemas de saúde”, alerta a fisioterapeuta.

Por isso, especialistas reforçam que dormir bem não é apenas uma questão de conforto, mas de saúde.

“Um sono de qualidade influencia diretamente o funcionamento do organismo, o humor, a memória e até a produtividade no dia seguinte. Quando o sono não vai bem, todo o corpo sente. Por isso é importante buscar ajuda quando os sinais começam a aparecer”, conclui Juliana Reis.

Em um mundo cada vez mais acelerado, a mensagem da Semana Mundial do Sono é simples, mas necessária: dormir bem não é luxo, é uma necessidade básica para manter o corpo e a mente em equilíbrio.