Projeto “Caminhos da Leitura” promove imersão literária na biblioteca pública

Alunos da Escola Estadual Professora Maria Fontes, de Santa Luzia, participaram de atividade voltada ao gênero crônica e ao incentivo à leitura

 

 

CARATINGA – Entre estantes e páginas que guardam mundos inteiros, a Biblioteca Pública de Caratinga voltou a ser cenário de descobertas nesta quarta-feira (25). Alunos da Escola Estadual Professora Maria Fontes, de Santa Luzia, participaram do projeto “Caminhos da Leitura”, iniciativa que aproxima jovens do universo literário e fortalece o hábito da leitura.

Mais do que uma visita guiada, o encontro proporcionou uma imersão no gênero da crônica — formato literário que transforma situações do cotidiano em narrativa e reflexão. A proposta foi mostrar aos estudantes que grandes histórias podem nascer de pequenas cenas do dia a dia.

A professora Cristiane Peixoto destacou a importância de oferecer experiências que ultrapassem os limites da sala de aula. Segundo ela, o contato direto com livros e autores amplia horizontes e estimula o interesse pela leitura de maneira mais significativa.

Durante a programação, os estudantes conversaram com o escritor e professor Eugênio Maria Gomes, que conduziu uma aula aberta sobre literatura. Ele apresentou diferentes modalidades da crônica — da descritiva à crônica-ensaio — e explicou como acontecimentos cotidianos podem se transformar em texto e reflexão.

Além do bate-papo, o autor apresentou algumas de suas obras e presenteou os alunos com exemplares, deixando não apenas livros, mas incentivo e inspiração para novos leitores e, possivelmente, futuros escritores.

Para a aluna Raquelyne dos Reis, a experiência aproximou a literatura da realidade. “Ouvir um escritor falar sobre o próprio processo criativo mostra que escrever é uma possibilidade concreta e acessível”, ressaltou.

 

A coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Anarlene Aparecida Rodrigues, afirmou que ações como essa fortalecem o processo de formação cidadã. De acordo com ela, incentivar a leitura é investir no pensamento crítico, na autonomia e na preparação para o futuro, além de reafirmar que a biblioteca pública permanece como espaço aberto à comunidade.

A Biblioteca Pública de Caratinga segue de portas abertas para estudantes, professores e toda a população. Projetos como o “Caminhos da Leitura” demonstram que incentivar a leitura é também investir em sonhos e oportunidades — porque quando um jovem descobre a potência dos livros, descobre também que pode escrever e transformar a própria história.

