Prefeitura de Caratinga promove série de exonerações e nomeações

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga publicou, entre os dias 12 e 13 de março, uma sequência de decretos (nº 072 a 077/2026) que promovem uma ampla reorganização administrativa, com exonerações e nomeações em diversos cargos comissionados da estrutura municipal.

As mudanças atingem áreas estratégicas da administração pública e reforçam um movimento recorrente desde o início do mandato do prefeito Dr. Giovanni, marcado por alterações frequentes no primeiro escalão.

Nomeações iniciais na área administrativa e logística

Por meio do Decreto Executivo nº 072/2026, foram oficializadas nomeações para funções ligadas à estrutura administrativa e operacional do município. Foram nomeados:

Samuel Miranda Viana Ferreira, para o cargo de assessor logístico do gabinete (CC-3);

Ciro Ferreira de Vasconcellos, como diretor de Transporte e Logística (CC-3);

José Evaristo Diniz Souza, como chefe de Apoio à Agricultura Orgânica e Hortifrutigranjeiro (CC-2).

O decreto entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 3 de março de 2026.

Mudanças na Fundação Cidade dos Meninos

O Decreto nº 073/2026 determinou a exoneração de Bianca de Fátima Rodrigues do cargo de vice-presidente (CC-3) da Fundação Educacional Cidade dos Meninos de Caratinga, com efeitos retroativos a 12 de março.

No dia seguinte, o Decreto nº 074/2026 promoveu nova reorganização na fundação. Gilmar Ferreira de Araújo foi nomeado vice-presidente (CC-3), enquanto Bianca de Fátima Rodrigues foi reconduzida ao cargo de chefe de seção de pessoal (CC-2) da instituição.

O decreto também estabelece a obrigatoriedade de apresentação de declaração de bens, conforme previsto na Lei Federal nº 8.429/1992, no ato da posse e ao término do vínculo.

Exonerações em série atingem setores estratégicos

A maior movimentação ocorreu com o Decreto Executivo nº 075/2026, que formalizou exonerações em diversos cargos de direção e superintendência. Foram desligados:

Cleber Ribeiro Conde – diretor de reportagem (CC-3);

Jânio Gabriel Lopes – chefe de supervisão regional (CC-2);

Valdinei Bernardo Calais – superintendente de Licitações e Contratos (CC-4);

José Corintho Araújo Costa – superintendente de Transporte e Logística (CC-4);

Célio de Souza Gomes – diretor de Defesa Social (CC-3);

Millene Apolinário Machado – chefe de sinalização de trânsito (CC-2).

As exonerações passaram a valer com efeitos retroativos a 12 de março de 2026.

Recomposição com novas nomeações

Logo após as exonerações, o Decreto Executivo nº 076/2026 promoveu a recomposição dos cargos com novas nomeações em diversas áreas da administração. Foram nomeados:

Daniel Fernandes Correa – chefe de Trânsito (CC-2);

Denner Oliveira Andrade – chefe de Esporte e Lazer (CC-2);

Luiz Borges da Silva – chefe de Supervisão Regional (CC-2);

Dayvid Tionas da Silva – assessor do Executivo I (CC-4);

Stefane da Silva Dutra – assessora do Executivo II (CC-3);

Catarine de Souza Silva – chefe de Coordenação de UBS II (CC-2);

Jânio Gabriel Lopes – assessor do Executivo II (CC-3);

Cleber Ribeiro Conde – superintendente de Cultura (CC-4);

Valdinei Bernardo Calais – superintendente de Defesa Social (CC-4);

Célio de Souza Gomes – superintendente de Transporte e Logística (CC-4);

Millene Apolinário Machado – superintendente de Licitações e Contratos (CC-4).

As nomeações também têm efeitos retroativos a 13 de março de 2026.

Nova nomeação na área jurídica

Por fim, o Decreto Executivo nº 077/2026 nomeou Yasnaia Tanandra de Souza Barbosa para o cargo de assessora jurídica (CC-4), com efeitos retroativos a 11 de março de 2026.