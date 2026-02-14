Prefeitura de Caratinga premia lojistas

Campanha incentivou decoração natalina e impulsionou as vendas em dezembro

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga realizou a cerimônia de entrega dos prêmios do Concurso Vitrines e Fachadas Natalinas 2025 – “Vitrine Premiada”, iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga (CDL).

O concurso movimentou o comércio local durante o período natalino, incentivando lojistas a investirem na decoração de vitrines e fachadas, fortalecendo o espírito de Natal e estimulando o consumo no município.

A votação foi realizada de forma popular, por meio das redes sociais, registrando grande engajamento da população e ampla participação dos comerciantes. Foram reconhecidas as cinco vitrines mais votadas pelo público. Ao todo, foram distribuídos R$ 15 mil em vales-compra, valorizando os empreendedores locais e fortalecendo o comércio de Caratinga.

Incentivo ao comércio local

O vice-presidente da ACIC, Giovanio Ribeiro, destacou o sucesso da campanha. “A CDL, ACIC e a Prefeitura tiveram essa ideia de fazer esse Natal, vitrine premiada, e acho que foi um sucesso maravilhoso, porque incentivou os empresários a fazer uma vitrine chamativa, ficou muito bacana, foi muito competitivo, as empresas que ganharam realmente fizeram um trabalho maravilhoso, eu achei encantador. E a ideia é justamente incentivar as pessoas a prestigiarem o comércio de Caratinga. Caratinga tem todas as lojas que tem em shopping. Você não precisa sair daqui pra ir em shopping fazer compra. Tem tudo em Caratinga, os produtos são de altíssima qualidade, nosso comércio é de muito respeito”, afirmou.

Solidariedade marcou a premiação

A empresária Karine Paula, ganhadora do primeiro lugar, celebrou a conquista e destacou o envolvimento da equipe e o caráter solidário da iniciativa. “Primeiro eu vou destacar a iniciativa da Prefeitura, que eu acho excelente, uma iniciativa muito bonita, que envolveu o comércio junto com tudo o que aconteceu no Natal em Caratinga. Esse enfeite natalino inspira as pessoas, a compra, lembra da data. Eu acho que essa atitude da Prefeitura é muito boa”, disse.

Ela também ressaltou o trabalho dos colaboradores e o significado religioso do Natal. “O princípio nosso é lembrar o cliente desse momento natalino, que é muito importante, não só pelo enfeite, mas o nascimento de Jesus, que para nós é o principal. Tanto é que na nossa loja também tinha um presépio”.

Karine revelou ainda que parte da premiação terá destino solidário. “Mil reais da premiação a gente está destinando para o Robinho. Não divulgamos isso na hora da votação, porque nós não queríamos ganhar através de uma pessoa da cidade que precisa da contribuição de todos nós. Mas vemos isso como um princípio”.

O Robinho mencionado é Robson da Silva Júnior, que luta contra a Distrofia Muscular de Duchenne e necessita de um medicamento de alto custo.

Além da doação, a empresária informou que parte das vendas do Natal também será revertida para ajudar Robson, e os R$ 4 mil restantes da premiação serão destinados a um churrasco para os colaboradores. “A festa é para eles”, completou.

União e fortalecimento coletivo

O presidente da CDL, Donato Costa, parabenizou todos os participantes. “Quero parabenizar todos que participaram, que investiram, que empreenderam, que aceitaram o convite de estar qualificando e colocando mais bonito ainda as suas fachadas, suas vitrines. O segredo da empresa chama colaborador. Uma empresa que não tem colaborador, ela não tem nada”.

Ele reforçou ainda o compromisso da CDL com iniciativas que impulsionem o comércio e ações sociais. “Tudo aquilo que é para o comércio, que vai alavancar vendas, que vai dar retorno, a CDL está à disposição. O retorno de um comércio passa pelo coletivo. Cliente satisfeito, com certeza, é lojista satisfeito”.

Natal iluminado e impacto econômico

O prefeito Giovanni Corrêa destacou que o objetivo foi estimular o espírito natalino e aquecer a economia. “Nosso objetivo é fazer com que o espírito natalino, que é um momento que as pessoas saem de casa, vejam a cidade realmente modificada, bonita. O nosso período natalino esse ano foi diferenciado, vitrines bonitas, muita luz, juntaram com a iluminação que a prefeitura colocou. Uma vez que há um estímulo, o comércio se sente motivado a fazer, e fez a diferença”.

Segundo o prefeito, o resultado foi expressivo. “Houve uma movimentação muito grande no nosso comércio nesse dezembro. Pessoas vieram de municípios vizinhos para ver o nosso natal iluminado, ver as vitrines e comprar. É função da prefeitura fazer com que haja essa movimentação econômica na cidade”.

Com forte participação popular, engajamento nas redes sociais e espírito solidário, o Concurso Vitrine Premiada 2025 consolidou-se como uma importante iniciativa de valorização do comércio local e fortalecimento do desenvolvimento econômico de Caratinga.

Vitrine premiada

1º lugar – K&A Confecções (449 curtidas e mais de 6 mil visualizações)

2º lugar – Star Designer (390 curtidas)

3º lugar – M Store (246 curtidas)

4º lugar – AM Store (238 curtidas)

5º lugar – VM (Raul Soares) (214 curtidas)