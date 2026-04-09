APAE de Manhuaçu empossa nova diretoria para o triênio 2026-2028 e reinaugura o Tele APAE

A APAE de Manhuaçu empossou, na manhã desta terça-feira,a 07/04, a nova diretoria para o triênio 2026-2028 em cerimônia realizada com homenagens, reconhecimento à trajetória da instituição e anúncio dos novos dirigentes. O novo presidente é Xerxes Alves Albéfaro Farini. A vice-presidência será exercida por Luiz Hott.

A programação começou com o descerramento da placa de reinauguração do Tele APAE, serviço que integra a estrutura de atendimento da entidade. Em seguida, foi feito o descerramento da foto do ex-presidente Charbel Felipe.

As homenagens marcaram o início da solenidade e reforçaram a valorização da história da APAE em Manhuaçu, construída ao longo dos anos com a participação de dirigentes, colaboradores, famílias e apoiadores.

Além do presidente Xerxes Alves e do vice-presidente Luiz Hott, foram apresentados os integrantes da diretoria executiva, da procuradoria jurídica, do conselho de administração, do conselho fiscal e do conselho consultivo.

A cerimônia simbolizou o início de um novo ciclo administrativo na entidade, com a proposta de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido e ampliar as ações voltadas ao atendimento das pessoas assistidas pela APAE.

A reinauguração do Tele APAE e a homenagem a Charbel Felipe também deram ao evento um caráter de reconhecimento.

Em sua fala, o Presidente Xerxes Alves destacou a importância do momento para a instituição e para a comunidade de Manhuaçu. “Recebo esta missão com gratidão, senso de responsabilidade e muito respeito pela história da APAE de Manhuaçu. Hoje é um dia especial porque reúne reconhecimento, continuidade e compromisso. A reinauguração do Tele APAE representa mais cuidado, acolhimento e melhores condições de atendimento. A homenagem ao ex-presidente Charbel Felipe mostra que a APAE valoriza quem ajudou a construir esta trajetória”, salientou.

Fonte: Portal Caparaó