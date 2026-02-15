TRAGÉDIA NA BR-116: Pai e filhos morrem após carro cair em rio

Três mortes foram confirmadas no grave acidente registrado na tarde deste sábado (14), na BR-116, KM 491. em Inhapim.

De acordo com as informações atualizadas, pai e dois filhos que estavam no veículo que caiu em um rio às margens da rodovia não resistiram. Uma mulher que estava no carro foi resgatada. O carro saiu da pista após uma colisão com outro veículo.

A família saiu do Rio de Janeiro com destino a cidade mineira Frei Gaspar.

Mais informações serão atualizadas ao longo do dia. Ainda não há identificação das vítimas.