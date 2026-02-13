Prefeitura afasta monitora após denúncia de maus-tratos em escola

Na tarde dessa sexta-feira(13), Liriane Priscila Alves de Oliveira, mãe de um aluno de cinco anos da escola Miriam Mangelli, procurou a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, para denunciar um caso de agressão. Liriane disse que o filho reclamou que uma monitora estava o beliscando, e ele não queria voltar para a escola.

Em nota, a secretaria de Educação do município disse o seguinte: “A Secretaria Municipal de Educação informa que recebeu, na data de hoje, 13de fevereiro de 2026, denúncia envolvendo supostos maus-tratos a uma criança

em uma instituição pertencente à Rede Pública Municipal de Ensino.

Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a Secretaria adotou de forma imediata,

todas as providências cabíveis, comparecendo em diligência à instituição escolar

para apuração dos fatos. Como medida administrativa a servidora mencionada

na denúncia foi imediatamente afastada de suas funções.

A Secretaria Municipal de Educação esclarece que repudia veementemente qualquer conduta que viole os direitos das crianças, reafirmando seu compromisso com a proteção integral, a dignidade e a integridade física,

emocional e psicológica dos alunos da rede municipal”.