Filme produzido em Caratinga entra na reta final e terá pré-estreia em maio

Expectativa é que “Tudo que é Sólido” siga para festivais antes de chegar ao grande público

CARATINGA- O filme “Tudo que é Sólido”, gravado em Caratinga e região, está na reta final de produção e já tem data para sua primeira exibição. A pré-estreia está prevista para o dia 11 de maio, reunindo equipe técnica e convidados em uma sessão especial.

Em entrevista ao DIÁRIO, o diretor Márcio Heleno e o responsável pela colorização, João Coelho, detalharam os bastidores da produção e as etapas finais até a chegada do filme ao público.

O FILME

Sob a direção de Márcio Heleno Soares, que também é coautor do roteiro junto com André Regal, “Tudo que é Sólido” narra a intensa relação entre dois adolescentes, que acaba se transformando em um violento conflito de gangues. A história reflete não apenas os desafios enfrentados pela juventude em meio à violência, mas também as complexas dinâmicas sociais da região.

Na trama, Humberto Martins vive um vilão implacável, enquanto Eduarda Samara interpreta uma jovem que se envolve no mundo do crime após conhecer um traficante e matador de aluguel conhecido como Paulista, papel desempenhado pelo rapper Kant. Adriana Rabelo, Russo APR e Erick Maximiano também têm papéis de destaque.

A produção é assinada por Emanuelly Coelho e João Paulo de Souza, contando com a produção executiva de Edileis Novais e coordenação de produção de Ton Silva.

“Tudo que é Sólido” foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo municipal e estadual e conta com o orçamento de R$ 2.2 milhões e está sendo produzido pela Mimética Produções Audiovisuais.