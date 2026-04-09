Mulher morre em acidente envolvendo três veículos em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um grave acidente envolvendo três veículos resultou na morte de uma mulher de 40 anos no início da noite desta quarta-feira (8), no trevo do Zebu, na saída de Manhuaçu para Reduto, na BR-262. A vítima foi identificada como Luana Aparecida Gomes.
De acordo com informações apuradas no local, a dinâmica do acidente teria sido iniciada quando o condutor de um Volkswagen Polo atravessou o trevo e colidiu na lateral de um Fiat Linea. Com o impacto, o Linea rodou na pista e acabou atingindo a frente de uma carreta. Na sequência, a carreta ainda colidiu com o Polo, arrastando o veículo.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após relatos de múltiplas vítimas, algumas delas presas às ferragens. O cabo Jonatas Souza detalhou o atendimento prestado no local.
“O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo Copom com a informação de vítimas presas e em estado grave. No local, havia duas vítimas no Linea. O condutor estava preso às ferragens e foi necessário realizar o rebatimento do painel para a retirada. Ele apresentava múltiplas fraturas nos membros inferiores”, explicou.
A passageira do Fiat Linea foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do veículo também foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado ao hospital.
No Volkswagen Polo estavam três ocupantes. Inicialmente conscientes, uma das vítimas entrou em estado de choque e precisou de atendimento. Duas pessoas recusaram atendimento no local, enquanto a terceira foi socorrida com ferimentos.
O condutor do Polo se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi conduzido à delegacia.
A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
