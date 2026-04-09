Ocorrências com arma branca mobilizam SAMU em cidades da região

MANHUAÇU (MG) – Diversas ocorrências envolvendo ferimentos por arma branca mobilizaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em municípios da região nos últimos dias.

Os atendimentos foram registrados em Durandé, Simonésia e Pocrane, envolvendo vítimas com diferentes graus de gravidade.

DURANDÉ

Na madrugada desta quinta-feira (9), um homem de 48 anos foi socorrido na Rua Luiz Lourenço Cantamissa após ser atingido por uma faca durante uma discussão.

Segundo o SAMU, ele apresentava quadro de hipotensão, mas estava consciente. A equipe conseguiu conter o sangramento e o encaminhou ao Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim.

SIMONÉSIA

Na terça-feira (8), um homem de 40 anos foi transferido da Unidade Básica de Saúde para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, após sofrer perfuração no tórax.

Exames apontaram comprometimento pulmonar em decorrência do ferimento.

POCRANE

Na segunda-feira (7), um homem de 36 anos também foi transferido para o Hospital César Leite após dar entrada no Hospital José Vitor de Paula com ferimento no abdômen.

Segundo o SAMU, o paciente estava estável durante o transporte.

Fonte: Portal Caparaó