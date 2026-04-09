Investigado por atentado contra família de secretário de Pedra Bonita é preso pela Polícia Civil

PEDRA BONITA/ABRE CAMPO – A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta quarta-feira (9), o suspeito de uma tentativa de homicídio contra a família de um secretário municipal em Pedra Bonita. O crime, segundo as investigações, teria motivação política.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Abre Campo, sob coordenação do delegado Fábio Freitas de Souza, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com a apuração, o caso teve início após o secretário municipal procurar a polícia e relatar que sua residência, onde também estavam seus pais, havia sido alvo de disparos de arma de fogo em dois dias consecutivos.

Ainda conforme as investigações, no primeiro dia o autor efetuou diversos tiros contra a casa, atingindo paredes e deixando marcas no imóvel. No dia seguinte, ele retornou ao local e realizou novos disparos, desta vez atingindo as janelas da residência, enquanto os moradores estavam no interior.

Durante o inquérito, os policiais conseguiram identificar o suspeito e apontaram que a motivação do crime estaria relacionada a divergências de cunho político envolvendo o secretário e sua família.

Diante da gravidade dos fatos e do risco às vítimas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada pelo Judiciário.

O suspeito estava foragido desde o dia seguinte ao crime, quando fugiu ao perceber a aproximação de policiais em sua residência. Após diligências, ele foi localizado na cidade de Abre Campo e preso.

O mandado foi cumprido, comunicado à Justiça, e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional.