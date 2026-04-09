Brigada capacita novos membros para combate a incêndios florestais em Espera Feliz

A OSC Brigada Serra do Caparaó – Ecobrigada – realizou, nos dias 03, 04 e 05 de abril, um importante treinamento voltado à formação de novos voluntários para atuação no combate a incêndios florestais e emergências ambientais. A capacitação aconteceu em Espera Feliz (MG) e reuniu participantes engajados na preservação ambiental e no fortalecimento da resposta a situações de risco.

Durante os três dias de atividades, os voluntários receberam instruções práticas e teóricas em combate a incêndios florestais, atendimento pré-hospitalar (APH), técnicas de rapel e preparo físico. Os treinamentos foram conduzidos por instrutores homologados e credenciados, garantindo a qualidade e a segurança no aprendizado.

Além das técnicas operacionais, o treinamento também enfatizou a importância do trabalho em equipe, da disciplina e da rápida tomada de decisão em cenários de emergência ambiental. Dinâmicas em grupo e simulações reais proporcionaram aos participantes uma experiência próxima das situações enfrentadas em campo.

De acordo com a organização, a iniciativa tem como missão atrair e preparar voluntários comprometidos com a proteção do meio ambiente, especialmente no enfrentamento aos incêndios florestais, que têm se tornado cada vez mais frequentes e devastadores.

A realização do treinamento contou com o apoio de comércios locais de Espera Feliz e da Escola Estadual Altivo Leopoldina, reforçando a importância da parceria entre sociedade civil, instituições de ensino e iniciativa privada na promoção de ações ambientais.

“A cada treinamento, damos mais um passo na construção de uma equipe preparada e comprometida com a preservação da nossa natureza”, destacou o coordenador Ruan Veloso da Ecobrigada de Espera Feliz.

Fonte: Portal Caparaó