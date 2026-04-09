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Tribunal Superior Eleitoral alerta para golpe com falsa cobrança de regularização eleitoral

DA REDAÇÃO – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu alerta sobre a circulação de golpes envolvendo supostas cobranças para regularização de pendências eleitorais. Segundo o órgão, todos os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral são gratuitos e não há qualquer tipo de taxa para emissão ou regularização do título de eleitor.

De acordo com o tribunal, têm se espalhado mensagens falsas, principalmente por aplicativos como o WhatsApp, informando supostas irregularidades vinculadas ao CPF do cidadão. Os comunicados orientam o usuário a acessar links externos para uma “regularização imediata”.

Ao clicar, a vítima é direcionada a páginas falsas que simulam o ambiente oficial da Justiça Eleitoral, inclusive com uso indevido da identidade visual do TSE. Nessas páginas, os golpistas alegam possíveis sanções, como bloqueio de serviços públicos e impedimentos legais, e induzem o cidadão a fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos.

O TSE reforça que não envia boletos, não solicita pagamentos e não cobra taxas por meio de mensagens, SMS, e-mails ou aplicativos. Também não solicita informações pessoais ou bancárias por esses canais.

A orientação é que os eleitores não cliquem em links suspeitos, não forneçam dados e não realizem qualquer tipo de pagamento. A verificação da situação eleitoral e eventuais procedimentos de regularização devem ser feitos exclusivamente pelos canais oficiais, como o site do tribunal e o aplicativo e-Título.

O órgão também recomenda atenção ao endereço eletrônico acessado. Os sites oficiais da Justiça Eleitoral utilizam domínios institucionais, sendo importante conferir a URL antes de qualquer ação.

Por fim, o TSE destaca a importância de checar a veracidade das informações antes de compartilhá-las, como forma de evitar a disseminação de golpes e combater a desinformação.

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